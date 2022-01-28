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"Океан Ельзи" знову заспівали про весну: порівнюємо стару та нову пісні (голосування)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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28 січня, 16:02
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Легендарний український рок-гурт "Океан Ельзи" випустив трек про весну, а разом з ним презентував зворушливий кліп, де в головній ролі – сніговик, що подорожує Києвом
"Океан Ельзи" випустили нову пісню про весну
"Океан Ельзи" випустили нову пісню про весну / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Тема весни – як відродження, любов, перемоги, оновлення – не нова для "Океанів", які скоро вирушать у світове турне. Святослав Вакарчук, автор пісні, лідер "ОЕ", розповідає, що ця пора року особлива для нього, тому в репертуарі гурту стільки пісень, присвячених весні:

Мабуть, оскільки я народився і перше своє дихання зробив навесні – це нарівні підсвідомого. Для мене цей час – це щось неймовірне. Я живу заради весни, заради того, щоб знову відчути її, у прямому та переносному сенсі, як оновлення. Це дуже важливий момент мого життя щороку, – пояснює Святослав Вакарчук.

Слухайте нову композицію "Океану Ельзи" – "Весна", а наприкінці матеріалу – голосуйте. Адже ще однією знаковою піснею "Океанів" є трек "Майже весна". Проголосуйте за пісню, яка вам подобається більше.

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Ностальгуємо та підспівуємо! Пісня "Майже весна" вийшла у 2003 році! З глузду з'їхати! Це вже майже 20 років тому!

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Нагадаємо, "Океан Ельзи" продовжує роботу над новим матеріалом. Минулого року вони випустили цілу низку синглів, серед яких багато дуетних пісень і тепер думають над тим, які з цих треків включатимуть до свого майбутнього альбому, який вийде вже навесні цього року.

Що ще нового у світі музики? Нагадуємо: Artik&Asti представили першу пісню та кліп із новою солісткою гурту – дівчина замінила Ганну Дзюбу, яка почала сольну кар'єру.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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