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Океан Ельзи вперше за сім років виступили в нічному клубі в Одесі – як це було (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
20 серпня, 07:55
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Літні гастролі зірок в самому розпалі. Група "Океан Ельзи" виступила в тому ж нічному клубі, що й Світлана Лобода
/ Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Концерти українських артистів в місті біля моря тривають. Вчора група "Океан Ельзи" вперше за довгий час виступила в нічному клубі IBIZA. Останній раз музиканти виходили на сцену цього закладу сім років тому . Послухати один з найпопулярніших українських гуртів прийшло чимало людей.

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Шанувальники разом з Святославом Вакарчуком виконали усіма улюблені хіти "Я не здамся без бою", "Обійми", "Майже весна", "Відпусти".

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До слова, в цьому році концерт зірок в Одесі активно обговорюються. Минулого тижня в IBIZA виступила Світлана Лобода. Співачка вперше за кілька років дала концерт в Україні. Як це було – дивіться в нашому матеріалі.

Вперше за сім років в Україні виступила і Ані Лорак. Співачка два дні поспіль збирала sold out в одеському нічному клубі Itaka. Концерти артистки пройшли без провокацій.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було якихось очікувань з приводу цього концерту... У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі.

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