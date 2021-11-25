Океан Ельзи виступить у Києві на Олімпійському – колектив їде у світове турне

Популярний рок-гурт порадував своїх шанувальників новиною про тур. У червні вони планують виступити у столиці

"Океан Ельзи" наступного літа виступить у Києві / Фото: Инстаграм

Святослав Вакарчук, у якого цього літа народився первісток, разом із іншими учасниками українського колективу, анонсував масштабний концерт в Україні. Виступ пройде у рамках всесвітнього туру.

Вже відомо, що гурт презентує глядачам новий альбом. Назву платівки, і коли вона вийде – поки що не повідомляють. Також "Океан Ельзи" зіграє свої відомі хіти минулих років.

Реклама

Концерт у Києві заплановано на 25 червня 2022 року. Квитки вже доступні для продажу на багатьох сервісах – ціни варіюються від 350 до 4,5 тис. грн.

Турне триватиме приблизно два роки. За цей час колектив має намір виступити у багатьох країнах.

Реклама

Презентацію нового альбому "Океану Ельзи" заплановано навесні. Це буде вже їхня десята платівка – останню, під назвою "Без меж", гурт випустив ще у 2016 році. Тоді багато її композицій, серед яких "Не йди", "Не твоя війна", "Життя починається знову", стали хітами.

Нагадуємо, нещодавно рок-група оприлюднила кліп, в якому фанати з усього світу виконали їхні пісні. Такий подарунок шанувальники зробили колективу з нагоди 27-річчя "Океану Ельзи".

Читайте також:

Реклама