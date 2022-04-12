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Окупанти замінували будинок українського композитора Ігоря Поклада (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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12 квітня, 16:52
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Дружина народного артиста України показала, що з їхньою домівкою зробили рашисти
Будинок українського композитора Ігоря Поклада замінували
Будинок українського композитора Ігоря Поклада замінували / Фото: Колаж: Сьогодні

Кілька днів 80-річний український композитор Ігор Поклад зі своєю дружиною Світланою та тещею провів у підвалі будинку у Ворзелі. Сім'ю вивезли до Києва, їхнім життям нічого не загрожує.

Але будинок народного артиста України після того, як пішли окупанти, не в кращому стані. Рашисти кілька днів там спали і розважалися, а коли покидали Ворзель, забрали з собою чужі речі та залишили вибухівку.

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Ця "еліта" жила в нашому будинку, милися, у більярд грали, спали, розграбували будинок і наостанок ще замінували! Було страшно заходити. Замки зірвані, двері зламані, – цитує Світлану Поклад видання Гордон.

Рашисти кілька днів мешкали в будинку композитора Ігоря Поклада / Фото: з архіву родини Поклада

Дружина Ігоря Дмитровича додала, що їй відомо також про замінування будинків сусідів.

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От тільки недавно мені зателефонував сусід і розповів, що в нього на шафі знайшли гранату. Усі будинки на нашій вулиці заміновані. Реально страшно там ходити, – розповіла Світлана Поклад.

Окупанти залишили вибухівку у багатьох будинках Ворзеля / Фото: з архіву родини Поклада

Ігор Поклад – український композитор та опермейстер, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки композиторів України.

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Композитор написав понад 150 пісень та музику до більш ніж 10 фільмів. Серед відомих його творів: "Ой, летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Скрипка грає", "Зелен-клен", "Тиха вода", "Тече вода", "Наречена".

Зазначимо, що його композиції виконували багато зірок. Зокрема Ніна Матвієнко, Дмитро Гнатюк, Таїсія Повалій, Юрій Богатиков, Назарій Яремчук, Руслана, Ані Лорак, Тіна Кароль та інші.

Раніше український ведучий Андрій Бідняков зачепив окупантів-мародерів та їхніх дружин.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

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Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

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