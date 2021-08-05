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Мені дуже подобається цей процес: Олег Винник сам солить огірки

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
5 серпня, 12:40
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Популярний співак за лаштунками концерту "З Днем народження, Україно!", який вийде 24 серпня о 17:40 на телеканалі "Україна", поділився улюбленою малосольною смакотою
Олег Винник любить малосольні огірки, які сам солить
Олег Винник любить малосольні огірки, які сам солить / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Літо – сезон консервації. Українці намагаються зробити закрутки з улюбленими овочами і фруктами, щоб смакувати ними взимку. Тому журналісти телеканалу "Україна" вирішили поцікавитися у артистів, які соління вони люблять, і отримали несподівану відповідь від Олега Винника, який раніше висловився про свою незалежність:

Яке гарне питання! Таке враження, що ви знімали, що я робив сьогодні вночі. А я всю ніч не спав – їв малосольні огірки, які, до речі, сам приготував напередодні. Мені дуже подобається цей процес.

Також артист зізнався, що коли проїжджає через села, просто не може по дорозі не зупинитися, щоб не придбати свіжі овочі. А ще Винник не встоїть перед грибами, які потім самостійно закочує в банки.

Олег Винник назвав сцену головним ресурсом
Олег Винник назвав сцену головним ресурсом / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Нагадаємо, в масштабному шоу "З Днем народження, Україно!" глядачі телеканалу "Україна" також побачать вражаючі виступи таких артистів, як:

  • VERKA SERDUCHKA;
  • Олі Полякової;
  • NK;
  • Наталі Могилевської;
  • MONATIK;
  • Макса Барських;
  • Ірини Білик;
  • Артема Пивоварова;
  • TAYANNA;
  • Павла Зіброва;
  • Руслани;
  • ALEKSEEV;
  • Анастасії Приходько;
  • Олі Цибульської;
  • SLAVA KAMINSKA;
  • Арсена Мірзояна;
  • Lida Lee;
  • гуртів DZIDZIO;
  • KAZKA;
  • "ВВ";
  • "Беz обмежень";
  • Go A;
  • KADNAY.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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