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Олег Винник назвав сцену головним ресурсом: які хіти він заспіває на День незалежності

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
29 липня, 08:20
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24 серпня в ефірі телеканалу Україна прозвучать 30 легендарних пісень, створених за час незалежності України
Олег Винник назвав сцену головним ресурсом
Олег Винник назвав сцену головним ресурсом / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У День Незалежності нашої країни, найпопулярніші українські артисти виступлять в масштабному шоу "З Днем народження, Україно!" на телеканалі "Україна". Улюбленець мільйонів, співак Олег Винник розповів, який сюрприз приготував для глядачів, а також коли відчуває себе абсолютно щасливим.

На концерті "З Днем народження, Україно!" артист виконає свій хіт "Вовчиця", а також пісню Христини Соловій "Тримай", нову версію якої він представив в гіпершоу "Маска". Тоді несподіванкою для всіх глядачів стало те, що Олег Винник переховувався в образі Буйвола, адже дізнатися його по голосу було просто неможливо. Але нове звучання цієї композиції так сподобалося прихильникам, що співак вирішив порадувати нею українців в День Незалежності:

Після того, як ця пісня прозвучала в "Масці", мене почали запитувати про неї на радіостанціях. А я на шоу заспівав тільки перший куплет і приспів, повної версії не було.

Співак подумав, що у пісні красиві слова, гарна мелодія і вирішив якраз для концерту до Дня Незалежності зробити її з музикантами в більш роковому стилі, на подобу Rammstein.

Олег Винник назвав сцену головним ресурсом
Олег Винник назвав сцену головним ресурсом / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Цього року Україна відзначатиме 30-ту річницю незалежності. Тому журналісти каналу "Україна" вирішили поцікавитися у артиста, коли він сам відчув себе незалежним. Винник відповів на це так:

Буду відвертим – досі я ще не той незалежний, над цим потрібно працювати. Але питання в тому, для чого це тобі потрібно. Мені здається, відповідь тільки одна: для того, щоб мати можливість вільно всьому світу подарувати свою любов.

За словами співака, іншого ресурсу, крім сцени, для нього немає – тільки там він може поділитися своїм щастям, заспівати її, донести людям ті емоції, які зроблять їх щасливими.

Нагадаємо, в масштабному шоу "З Днем народження, Україно!" глядачі каналу "Україна" також побачать вражаючі виступи VERKA SERDUCHKA, Олі Полякової, NK, Наталії Могилевської, MONATIK, Макса Барських, Ірини Білик, Артема Пивоварова, TAYANNA, Павла Зіброва, Руслани, ALEKSEEV, Анастасії Приходько, Олі Цибульської, SLAVA KAMINSKA, Арсена Мірзояна, Lida Lee, груп DZIDZIO, KAZKA, "ВВ", "БЕZ обмеження", Go A, KADNAY.

Раніше повідомлялося, що 24 українки зважаться на шокуючі перевтілення в новому шоу на телеканалі "Україна" "Я везу тобі красу".

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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