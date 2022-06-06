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Куди зник Олег Винник? Таролог пояснила, що відбувається із артистом

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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6 червня, 13:16
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Любмичик усіх українських "вовчиць", головний серцеїд нашої країни Олег Винник уже давно не виходить на зв'язок із шанувальниками
Куди пропав Олег Винник – відповідь таролога
Куди пропав Олег Винник – відповідь таролога / Фото: pixabay.com

Доволі багато відомих та популярних українських артистів вступили до лав ЗСУ або зайнялися волонтерством після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Багато шанувальниць чекали, що головний серцеїд країни Олег Винник, який виконав нову версію гімну України, теж почне волонтерити або ж вирушить у благодійний тур, щоб допомогти українській армії Але артист мовчить і майже не виходить на зв'язок у соцмережах.

Проте Олег обмежився лише кількома постами про війну. Хто знає, можливо, артист підтримує армію, але робить це не публічно? А можливо, щось заважає Виннику вийти на зв'язок зі своєю багатотисячною армією шанувальників?

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Справа в тому, що восени минулого року артист скасував концерти – все через серйозну хворобу. Олег був виснажений та через хворобу кілька днів просто спав по 18 годин. Не виключено, що співак досі відчуває наслідки недуги.

Думаю, що це хвороба в нього, справжня хвороба. Якби це була ілюзія, вдавання, воно б і падало (на картах – Ред.) – Диявол, вдавання, хитрість – є такі карти. А там реально у нього на кожному кроці боротьба, карти хвороби. Там реальна хвороба, проблема, яку він вирішує, виборює себе. Не треба зараз його "обгаджувати", що він там ховається від війни, – каже таролог Наталія Молодецька.

Куди зник Олег Винник?
Куди зник Олег Винник?

Нагадаємо, Олег Винник записав відеоповідомлення, яке адресував матерям російських солдатів, які прийшли на українські землі вбивати, ґвалтувати та грабувати українців.

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Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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