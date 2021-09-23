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Ольга Горбачова лягла в труну в своєму останньому кліпі і попрощалася з музичною кар'єрою

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
23 вересня, 21:35
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Співачка і телеведуча Ольга Горбачова завершує 25 років кар'єри на ТБ і 15 років в музиці. Попрощатися вона вирішила вельми незвичайним способом, проілюструвавши "похорон" свого творчого шляху
Ольга Горбачова в труні і Павло Зібров на зйомках прощального кліпу співачки
Ольга Горбачова в труні і Павло Зібров на зйомках прощального кліпу співачки / Фото: пресслужба

В останній творчий шлях Ольгу Горбачову, яка нещодавно провела прощальну вечірку з KAZKA, прийшли проводити колеги: Степан Казанін, Павло Зібров та Анатолій Анатоліч. Прощання в жанрі чорного гумору стало основою нового кліпу Ольги на пісню-афірмацію "Вдвойне".

Зупинити себе було неможливо: в мені прокинулася саркастична і авантюрна частина, яка принесла колись популярність, як телеведучій, і я не змогла відмовитися від задоволення "зіграти в ящик" під трек "Вдвойне". Як жінка, я хотіла піти красиво: тому лежу в кришталевій труні, а проводжають мене справжні принци і королі українського шоу-бізнесу, – каже Горбачова.

Окремими героями відеороботи виявилися і вуса Павла Зіброва, вони "заразили" не одну героїню кліпу.

Мої вуса – бренд українського шоу-бізнесу настільки значимий, що вони окремо прийшли на прощання з Ольгою. А такий феєричний і іронічний похорон не міг пропустити ані я, ані мої вуса, – ділиться Зібров.

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Ольга також планує відправитися в прощальний тур, щоб в останній раз виступити на сцені перед шанувальниками.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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