Ольга Горбачова завершила кар'єру і провела прощальну вечірку разом з KAZKA

Гурт KAZKA набрав 1 мільйон підписників на своєму YouTube-каналі, а Ольга Горбачова оголосила про те, що завершує кар'єру співачки і телеведучої. З аткої нагоди в Києві пройшла яскрава вечірка

KAZKA провела вечірку, яка стала для Ольги Горбачової прощальною / Фото: пресслужба

Про те, що Ольга Горбачова завершує кар'єру співачки і телеведучої, вона заявила в липні цього року. І зовсім нещодавно у підопічних її чоловіка, відомого продюсера і засновника компанії mamamusic Юрія Нікітна, гурту KAZKA набрався цілий мільйон підписників в YouTube!

З такої нагоди гурт влаштував вечірку, на якій гостей зустрічала Ольга. Вечірка стала одночасно і прощальною для Горбачової. На заході вона заявила, що скоро відправиться в прощальний тур.

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Ольга Горбачова та Юрій Нікітін / Фото: пресслужба

А гурт KAZKA тим часом анонсував вихід нового альбому. До нього увійдуть саундтреки до анімаційного серіалу "KAZKA: Таємниця Чарголоса" і серіалу "Моя улюблена Страшко", а також дуети з українськими виконавцями, зокрема пісня "Зірочка", виконана з Тіною Кароль та "Поруч", яку гурт KAZKA записав з ALEKSEEV. Його реліз відбудеться вже цієї осені.

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Як ми писали вище, музиканти відсвяткували діджитал-ювілей – скоро за свій перший мільйон KAZKA отримає "золоту" кнопку від офіційних представників YouTube.

KAZKA / Фото: пресслужба

До речі, обкладинкою нового альбому стане новий логотип мультимедійної всесвіту KAZKA SVIT, який компанія mamamusic представила під час святкування.

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Логотип KAZKA / Фото: facebook.com/yuranikitin

Логотип символізує поєднання головних складових всесвіту – творчості, унікальності, національного культурного коду та етнічних мотивів.

Солістка KAZKA Олександра Заріцька та Юрій Нікітін / Фото: пресслужба

На захід прийшло багато гостей. Ми теж побували там і помітили серед запрошених блогерів Євгена Таллера, Діану Глостер, дружину Володимира Остапчука – Христину Остапчук, учасників "Танців з зірками" Яну Цибульська та Дмитра Жука, які, схоже помирилися.

Також підтримати KAZKA прийшов партнер солістки гурту Олександри Заріцької з "Танців з зірками" Юрій Мєшков.

KAZKA влаштувала вечірку в Києві / Фото: пресслужба

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