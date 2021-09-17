Ольга Горбачова завершила кар'єру і провела прощальну вечірку разом з KAZKA

Про те, що Ольга Горбачова завершує кар'єру співачки і телеведучої, вона заявила в липні цього року. І зовсім нещодавно у підопічних її чоловіка, відомого продюсера і засновника компанії mamamusic Юрія Нікітна, гурту KAZKA набрався цілий мільйон підписників в YouTube!
З такої нагоди гурт влаштував вечірку, на якій гостей зустрічала Ольга. Вечірка стала одночасно і прощальною для Горбачової. На заході вона заявила, що скоро відправиться в прощальний тур.
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А гурт KAZKA тим часом анонсував вихід нового альбому. До нього увійдуть саундтреки до анімаційного серіалу "KAZKA: Таємниця Чарголоса" і серіалу "Моя улюблена Страшко", а також дуети з українськими виконавцями, зокрема пісня "Зірочка", виконана з Тіною Кароль та "Поруч", яку гурт KAZKA записав з ALEKSEEV. Його реліз відбудеться вже цієї осені.
Як ми писали вище, музиканти відсвяткували діджитал-ювілей – скоро за свій перший мільйон KAZKA отримає "золоту" кнопку від офіційних представників YouTube.
До речі, обкладинкою нового альбому стане новий логотип мультимедійної всесвіту KAZKA SVIT, який компанія mamamusic представила під час святкування.
Логотип символізує поєднання головних складових всесвіту – творчості, унікальності, національного культурного коду та етнічних мотивів.
На захід прийшло багато гостей. Ми теж побували там і помітили серед запрошених блогерів Євгена Таллера, Діану Глостер, дружину Володимира Остапчука – Христину Остапчук, учасників "Танців з зірками" Яну Цибульська та Дмитра Жука, які, схоже помирилися.
Також підтримати KAZKA прийшов партнер солістки гурту Олександри Заріцької з "Танців з зірками" Юрій Мєшков.
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