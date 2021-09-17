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Ольга Горбачова завершила кар'єру і провела прощальну вечірку разом з KAZKA

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
17 вересня, 22:57
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Гурт KAZKA набрав 1 мільйон підписників на своєму YouTube-каналі, а Ольга Горбачова оголосила про те, що завершує кар'єру співачки і телеведучої. З аткої нагоди в Києві пройшла яскрава вечірка
KAZKA провела вечірку, яка стала для Ольги Горбачової прощальною
KAZKA провела вечірку, яка стала для Ольги Горбачової прощальною / Фото: пресслужба

Про те, що Ольга Горбачова завершує кар'єру співачки і телеведучої, вона заявила в липні цього року. І зовсім нещодавно у підопічних її чоловіка, відомого продюсера і засновника компанії mamamusic Юрія Нікітна, гурту KAZKA набрався цілий мільйон підписників в YouTube!

З такої нагоди гурт влаштував вечірку, на якій гостей зустрічала Ольга. Вечірка стала одночасно і прощальною для Горбачової. На заході вона заявила, що скоро відправиться в прощальний тур.

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Ольга Горбачова та Юрій Нікітін
Ольга Горбачова та Юрій Нікітін / Фото: пресслужба

А гурт KAZKA тим часом анонсував вихід нового альбому. До нього увійдуть саундтреки до анімаційного серіалу "KAZKA: Таємниця Чарголоса" і серіалу "Моя улюблена Страшко", а також дуети з українськими виконавцями, зокрема пісня "Зірочка", виконана з Тіною Кароль та "Поруч", яку гурт KAZKA записав з ALEKSEEV. Його реліз відбудеться вже цієї осені.

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Як ми писали вище, музиканти відсвяткували діджитал-ювілей – скоро за свій перший мільйон KAZKA отримає "золоту" кнопку від офіційних представників YouTube.

KAZKA
KAZKA / Фото: пресслужба

До речі, обкладинкою нового альбому стане новий логотип мультимедійної всесвіту KAZKA SVIT, який компанія mamamusic представила під час святкування.

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Логотип KAZKA
Логотип KAZKA / Фото: facebook.com/yuranikitin

Логотип символізує поєднання головних складових всесвіту – творчості, унікальності, національного культурного коду та етнічних мотивів.

Солістка KAZKA Олександра Заріцька та Юрій Нікітін
Солістка KAZKA Олександра Заріцька та Юрій Нікітін / Фото: пресслужба

На захід прийшло багато гостей. Ми теж побували там і помітили серед запрошених блогерів Євгена Таллера, Діану Глостер, дружину Володимира Остапчука – Христину Остапчук, учасників "Танців з зірками" Яну Цибульська та Дмитра Жука, які, схоже помирилися.

Також підтримати KAZKA прийшов партнер солістки гурту Олександри Заріцької з "Танців з зірками" Юрій Мєшков.

KAZKA влаштувала вечірку в Києві
KAZKA влаштувала вечірку в Києві / Фото: пресслужба

Інші новини про KAZKA:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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