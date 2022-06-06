Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Ольга Сумська пояснила, як світовий бойкот допоможе достукатися до зазомбованих росіян

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 червня, 15:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На думку акторки, припиненнся відносин світу з громадянами країни-агресорки може змусити їх отямитись
Ольга Сумська закликала до світового бойкоту російської культури
Ольга Сумська закликала до світового бойкоту російської культури / Фото: instagram.com/olgasumska

На початку повномасшабної війни багато зірок українського шоу-бізнесу намагались "розбудити" свідомість громадян РФ, які не вірили, що їхні солдати напали на Україну. Макс Барських був одним з тих, хто активно звертався до росіян. Згодом деякі артисти зрозуміли, що ніякого результату це не дасть.

Ольга Сумська теж зізналася, що багато її родичів і шанувальників з РФ вірять рупорам Кремля. Тому вона вже не намагається їх переконувати, бо це марна трата часу.

Реклама

Та все ж Сумська вважає, що є спосіб, як достукатись до зазомбованих рашистів – світовий бойкот російської культури. Про це артистка розповіла в ефірі запорізького телеканалу TV5.

А як інакше щось довести мільйонам зомбованих людей? Вони зомбовані, бо дивляться те, що їм показують. Звичайно, є люди, які все розуміють, і їх чимало. Вони мені пишуть: "Оленько, ми вас підтримуємо, але не можемо вийти, бо це одразу звільнення з роботи, а то й в'язниця". Там страшні речі відбуваються. Світовий бойкот, так чи інакше, мав статися. Можливо, бойкотом ми дамо зрозуміти цим зомбі, що відбувається в нашій країні... Коли нам пишуть і кажуть, що "ви самі себе бомбите", я не можу. Я перестала відповідати цим зомбованим людям, які так пишуть, – розповіла зірка.

Сумська також пояснила, що вона навіть змушена була припинити спілкуватись зі своїми родичами у РФ через вплив на них пропаганди.

У нас є там родичі. І коли я чую, що хтось так каже, я просто припиняю спілкуватися. Весь світ має дати сьогодні відсіч цим рашистам. Інакше не можна, – заявила акторка.

Нагадаємо, у Москві живе старша дочка Ольги Сумської Антоніна Паперна разом зі своїм чоловіком та дітьми. З початком війни в Україні 31-річна спадкоємиця акторки не робила жодних заяв на підтримку рідної країни, за що нарвалася на критику.

Реклама

Народна артистка України пояснювала, що її донька не може виїхати з РФ. Але, за словами Сумської, Тоня дуже переживає через війну в Україні.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Готовий усиновити дитину!
Даніель Салем

"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти