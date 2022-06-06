Ольга Сумська пояснила, як світовий бойкот допоможе достукатися до зазомбованих росіян

На думку акторки, припиненнся відносин світу з громадянами країни-агресорки може змусити їх отямитись

Ольга Сумська закликала до світового бойкоту російської культури / Фото: instagram.com/olgasumska

На початку повномасшабної війни багато зірок українського шоу-бізнесу намагались "розбудити" свідомість громадян РФ, які не вірили, що їхні солдати напали на Україну. Макс Барських був одним з тих, хто активно звертався до росіян. Згодом деякі артисти зрозуміли, що ніякого результату це не дасть.

Ольга Сумська теж зізналася, що багато її родичів і шанувальників з РФ вірять рупорам Кремля. Тому вона вже не намагається їх переконувати, бо це марна трата часу.

Реклама

Та все ж Сумська вважає, що є спосіб, як достукатись до зазомбованих рашистів – світовий бойкот російської культури. Про це артистка розповіла в ефірі запорізького телеканалу TV5.

А як інакше щось довести мільйонам зомбованих людей? Вони зомбовані, бо дивляться те, що їм показують. Звичайно, є люди, які все розуміють, і їх чимало. Вони мені пишуть: "Оленько, ми вас підтримуємо, але не можемо вийти, бо це одразу звільнення з роботи, а то й в'язниця". Там страшні речі відбуваються. Світовий бойкот, так чи інакше, мав статися. Можливо, бойкотом ми дамо зрозуміти цим зомбі, що відбувається в нашій країні... Коли нам пишуть і кажуть, що "ви самі себе бомбите", я не можу. Я перестала відповідати цим зомбованим людям, які так пишуть, – розповіла зірка.

Сумська також пояснила, що вона навіть змушена була припинити спілкуватись зі своїми родичами у РФ через вплив на них пропаганди.

У нас є там родичі. І коли я чую, що хтось так каже, я просто припиняю спілкуватися. Весь світ має дати сьогодні відсіч цим рашистам. Інакше не можна, – заявила акторка.

Нагадаємо, у Москві живе старша дочка Ольги Сумської Антоніна Паперна разом зі своїм чоловіком та дітьми. З початком війни в Україні 31-річна спадкоємиця акторки не робила жодних заяв на підтримку рідної країни, за що нарвалася на критику.

Реклама

Народна артистка України пояснювала, що її донька не може виїхати з РФ. Але, за словами Сумської, Тоня дуже переживає через війну в Україні.