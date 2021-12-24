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Сумська пояснила, чому українців показують у кіно з поганого боку: Нас позитивно не сприймають

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Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
24 грудня, 17:58
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Популярна актриса поділилася своїм досвідом роботи на закордонних знімальних майданчиках. Ольга зауважила, що там до наших громадян ставляться упереджено
Ольга Сумська прокоментувала образ українки в "Емілі у Парижі"
Ольга Сумська прокоментувала образ українки в "Емілі у Парижі" / Фото: instagram.com/olgasumska

На тлі скандалу стосовно американського серіалу "Емілі в Парижі", в якому героїню з України показали невихованою злодійкою, "Сьогодні" вирішили поцікавитися в одній із найвідоміших акторок вітчизняної кіноіндустрії Ольги Сумської, як вона до цього ставиться, і чому іноземні режисери найчастіше показують українців у негативному ключі.

Шкода, що українок так уявляють, це формує певне враження у глядача. Я теж грала у польському серіалі робітницю Оксану, добре хоч не злодійку, а масажистку, – каже акторка.

Працюючи за кордоном Ольга зауважила, що до українців там справді зневажливе ставлення.

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Нас не дуже позитивно сприймають, хоча в магазинах та кафешках багато нашої молоді працює офіціантами, барменами, продавцями.

Сумська вважає, що виправити ситуацію можна лише одним способом – створювати свій якісний кінопродукт.

Ми маємо конкурентоспроможне кіно знімати, в якому українці процвітали б у всьому, тоді й у світі думка про нас буде іншою, – вважає артистка.

Також ми дізналися у травесті-діви Монро, що вона думає про образ українки-злодійки у серіалі "Емілі в Парижі".

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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