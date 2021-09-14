Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Презентація Apple - яким буде новий IPhone Презентація Apple - яким буде новий IPhone ⚽ Динамо - Бенфіка: онлайн 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"

Топ блогери України

Все про Met Gala-2021

Гонорар Тіни

Брітні заручена

МакSим вперше про кому

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Ольга Сумська вразила тонкою талією на архівному знімку в купальнику (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
14 вересня, 20:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
55-річна акторка і заслужена артистка України Ольга Сумська регулярно викликає захват шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Але багатьом особливо цікаво дивитися, як зірка виглядала в молодості
Ольга Сумська показала своє архівне фото в купальнику
Ольга Сумська показала своє архівне фото в купальнику / Фото: instagram.com/olgasumska

Акторка Ольга Сумська, яка днями показала своє архівне фото з 80-х в образі Роксолани, згадала ще кілька моментів з молодості.

В Instastories знаменитість опублікувала фотографію, на якій вона зображена в купальнику на березі річки. Фото було зроблено в 1986 році, коли зірці було 20 років. У підписі до знімка Ольга Сумська зазначила, що довга коса – її справжнє волосся.

Реклама

На іншому архівному знімку акторка позує в діловому образі – жакеті, спідниці, темних капронових колготках і туфлях.

Актриса Ольга Сумська показала, як виглядала у 20 років
Актриса Ольга Сумська показала, як виглядала у 20 років / Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, що Ольга Сумська дебютувала на сцені ще у віці п'яти років. Акторську кар'єру зірка почала ще в студентські роки. Її дебют в кіно відбувся в 1983 році у фільмі "Вечори на хуторі біля Диканьки". Після випуску з університету Ольга Сумська стала ведучою акторкою Театру російської драми імені Лесі Українки. Велику популярність зірка отримала, коли зіграла головну роль в серіалі "Роксолана".

Реклама

Дочка Ольги та її чоловіка Віталія Борисюка, Анна Борисюк, теж пішла по стопах батьків.

Дивіться інтерв'ю Анни Борисюк про знущання в школі та акторську кар'єру:

Реклама

Ще новини на тему:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Нова "гола" сукня. Кендалл Дженнер на Met Gala-2021
Найближчі події

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
Українська перемога
Кліп української режисерки став кращим на MTV Video Music Awards
Вау, дивитися!
Прем'єра вже у вересні
"Ранкове шоу", 2 сезон
Точна дата
Сольник зірки
TVORCHI
17 вересня / 19:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти