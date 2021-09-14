Ольга Сумська вразила тонкою талією на архівному знімку в купальнику (фото)

Акторка Ольга Сумська, яка днями показала своє архівне фото з 80-х в образі Роксолани, згадала ще кілька моментів з молодості.
В Instastories знаменитість опублікувала фотографію, на якій вона зображена в купальнику на березі річки. Фото було зроблено в 1986 році, коли зірці було 20 років. У підписі до знімка Ольга Сумська зазначила, що довга коса – її справжнє волосся.
На іншому архівному знімку акторка позує в діловому образі – жакеті, спідниці, темних капронових колготках і туфлях.
Нагадаємо, що Ольга Сумська дебютувала на сцені ще у віці п'яти років. Акторську кар'єру зірка почала ще в студентські роки. Її дебют в кіно відбувся в 1983 році у фільмі "Вечори на хуторі біля Диканьки". Після випуску з університету Ольга Сумська стала ведучою акторкою Театру російської драми імені Лесі Українки. Велику популярність зірка отримала, коли зіграла головну роль в серіалі "Роксолана".
Дочка Ольги та її чоловіка Віталія Борисюка, Анна Борисюк, теж пішла по стопах батьків.
Дивіться інтерв'ю Анни Борисюк про знущання в школі та акторську кар'єру:
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