Ольга Сумська зізналась, чи підводила її коли-небудь інтуїція

Народна артистка України Ольга Сумська за лаштунками "Ігри талантів" розповіла, чи довіряє своєму "шостому чуттю"

Ольга Сумська розповіла, чи довіряє своєму "шостому чуттю". / Фото: Instagram, прес-служба телеканалу "Україна"

Вже 26 лютого о 21:00 в ефірі каналу "Україна" стартує грандіозне шоу "Ігри талантів". Проєкт здивує глядачів не лише неймовірними здібностями учасників, але й найбільшим призовим фондом за всю історію сучасного українського телебачення – 1 800 000 гривень.

Відгадувати приховані таланти людей і заробляти за це гроші будуть прості українці, а допомагатимуть їм зірки шоу-бізнесу.

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На знімальному майданчику нового проєкту з'явилась й акторка Ольга Сумська. Зірка розповіла, чи довіряє своєму "шостому чуттю" та хто напевне зможе порадити людині, як вчинити у непростій ситуації.

Ольга Сумська. / Фото: телеканал "Україна"

До речі, інтуїція чи логіка – такий вибір постане перед гравцями масштабного проєкту "Ігри талантів", яким необхідно буде вгадати приховані таланти учасників, ґрунтуючись лише на особистих враженнях і хитрих підказках. Отже, Сумська стверджує, що її інтуїція ніколи не підводила.

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Я і добре орієнтуюсь у просторі, і коли спілкуюсь із людьми, десь відчуваю їхню енергетику. Але ж тут нас так заплутують! Здається, інтуїція трішки вимикається. Тому точно знаю, що в шоу "Ігри талантів" будуть несподіванки", – зазначила акторка.

Нерідко буває, що внутрішній голос рятує людину від біди. Тож більшість українців справді звикли довіряти своїй інтуїції. Але в артистки є ще одна порада, до кого звернутися за допомогою, коли самостійно прийняти рішення не вдається.

Якщо ви вагаєтесь, то варто все ж таки зателефонувати людині, яка в цьому дійсно розбирається. Подивитись на зірки, який сьогодні місячний день, і тоді отримаєте відповідь. А щодо творчості, – коли читаєш класний сценарій, інтуїція точно не підводить, адже ти чітко розумієш, що це справді талановито написано і тобі хочеться зіграти в цій історії хорошу роль, – пояснила артистка.

Коротко про "Ігри талантів"

Згідно з правилами проєкту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким українські знаменитості. Гра проходить у три раунди, в яких можна заробити 150 тисяч гривень. Команда, чиє "шосте чуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

Розважальний проєкт за форматом Game of Talents компанії Fremantle вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже за два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стала десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту.

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Дивіться нове грандіозне шоу "Ігри талантів" щосуботи з 26 лютого о 21:00 на каналі "Україна"!

Як повідомлялося раніше, ведучим нового грандіозного шоу каналу "Україна" став мегапопулярний DZIDZIO, а режисерами-постановниками – Герман Нєнов, Марія Коростельова, Юрій Пристаєцький і Роман Дмитрик.