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Ольга Сумська зізналась, чи підводила її коли-небудь інтуїція

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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6 лютого, 19:32
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Народна артистка України Ольга Сумська за лаштунками "Ігри талантів" розповіла, чи довіряє своєму "шостому чуттю"
Ольга Сумська розповіла, чи довіряє своєму "шостому чуттю".
Ольга Сумська розповіла, чи довіряє своєму "шостому чуттю". / Фото: Instagram, прес-служба телеканалу "Україна"

Вже 26 лютого о 21:00 в ефірі каналу "Україна" стартує грандіозне шоу "Ігри талантів". Проєкт здивує глядачів не лише неймовірними здібностями учасників, але й найбільшим призовим фондом за всю історію сучасного українського телебачення – 1 800 000 гривень.

Відгадувати приховані таланти людей і заробляти за це гроші будуть прості українці, а допомагатимуть їм зірки шоу-бізнесу.

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На знімальному майданчику нового проєкту з'явилась й акторка Ольга Сумська. Зірка розповіла, чи довіряє своєму "шостому чуттю" та хто напевне зможе порадити людині, як вчинити у непростій ситуації.

Ольга Сумська.
Ольга Сумська. / Фото: телеканал "Україна"

До речі, інтуїція чи логіка – такий вибір постане перед гравцями масштабного проєкту "Ігри талантів", яким необхідно буде вгадати приховані таланти учасників, ґрунтуючись лише на особистих враженнях і хитрих підказках. Отже, Сумська стверджує, що її інтуїція ніколи не підводила.

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Я і добре орієнтуюсь у просторі, і коли спілкуюсь із людьми, десь відчуваю їхню енергетику. Але ж тут нас так заплутують! Здається, інтуїція трішки вимикається. Тому точно знаю, що в шоу "Ігри талантів" будуть несподіванки", – зазначила акторка.

Нерідко буває, що внутрішній голос рятує людину від біди. Тож більшість українців справді звикли довіряти своїй інтуїції. Але в артистки є ще одна порада, до кого звернутися за допомогою, коли самостійно прийняти рішення не вдається.

Якщо ви вагаєтесь, то варто все ж таки зателефонувати людині, яка в цьому дійсно розбирається. Подивитись на зірки, який сьогодні місячний день, і тоді отримаєте відповідь. А щодо творчості, – коли читаєш класний сценарій, інтуїція точно не підводить, адже ти чітко розумієш, що це справді талановито написано і тобі хочеться зіграти в цій історії хорошу роль, – пояснила артистка.

Коротко про "Ігри талантів"

Згідно з правилами проєкту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким українські знаменитості. Гра проходить у три раунди, в яких можна заробити 150 тисяч гривень. Команда, чиє "шосте чуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

Розважальний проєкт за форматом Game of Talents компанії Fremantle вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже за два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стала десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту.

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Дивіться нове грандіозне шоу "Ігри талантів" щосуботи з 26 лютого о 21:00 на каналі "Україна"!

Як повідомлялося раніше, ведучим нового грандіозного шоу каналу "Україна" став мегапопулярний DZIDZIO, а режисерами-постановниками – Герман Нєнов, Марія Коростельова, Юрій Пристаєцький і Роман Дмитрик.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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