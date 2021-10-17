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Ольга Сумська в Туреччині потрапила у шторм (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
17 жовтня, 09:27
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Відома українська артистка, як з’ясувалося, любить екстрим. Ольга Сумська показала шанувальникам, як плаває в бурхливій воді, незважаючи на хвилі і вітер
Ольга Сумська поплавала під час шторму
Ольга Сумська поплавала під час шторму / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк, які нещодавно відсвяткували день народження мами актриси – Ганни Іванівни, полетіли до Туреччини. Зараз там оксамитовий сезон і зіркова пара ще встигла поплавати в морі.

Вирвалися на кілька днів до Середземного моря. Ви навіть не уявляєте, яке воно тепле. Десь градусів 21-22. Як для жовтня це просто фантастика, – розповіла підписникам артистка.

У сторіс 55-річна Сумська опублікувала кадри, на яких видно, як вона безстрашно плаває у морі під час хвиль. Сильний вітер і шторм, здається, анітрохи не хвилюють Ольгу.

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Ольга Сумська в Туреччині / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

Вона навіть зізналася, що одного разу плавала під час п'ятибального шторму і у неї зірвало купальник. Не радимо повторювати за Ольгою Сумською.

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Ольга Сумська / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

Актриса також поділилася фотографіями в купальнику. Вона обрала чорний суцільний, що підкреслює бюст. Пляжний образ Ольга доповнила рожевою хусткою на талії.

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Ольга Сумська показала фігуру в купальнику / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

Нещодавно Ольга Сумська зізналася, що ніколи не купує занадто багато одягу і у неї не немає проблем із переповненим гардеробом. Актриса віддає свої речі на благодійність, роздає подругам і дарує родичам.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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