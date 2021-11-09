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Ольга Сумська згадала, як Євген Паперний дізнався про її роман із Борисюком

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
9 листопада, 12:21
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Акторка закохалася в іншого, будучи одружена. Через багато років Ольга зізналася, що анітрохи не шкодує про те, що трапилося
Ольга Сумська згадала, як Паперний дізнався про її роман із Борисюком
Ольга Сумська згадала, як Паперний дізнався про її роман із Борисюком / Фото: YouTube, instagram.com/olgasumska

У травні цього року Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге. Вони відсвяткували 25 років від дня весілля та на честь цього вирішили повторно укласти шлюб і навіть обмінялися клятвами.

Шанувальники Сумської знають, що вона почала зустрічатися з Віталієм Борисюком коли була одружена із Євгеном Паперним. В інтерв'ю Ольга відверто розповіла, як чоловік дізнався про її зраду.

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Коли Віталік вперше мене запросив до себе додому і все вже відбулося, він показував мені сімейні альбоми. Я побачила його фотокартку і кажу: "Подаруй мені", і поклала собі в сумочку. Чого я не витягла цю фото? Якось Женя знайшов це фото, – зізналася Ольга Сумська у програмі "Світське життя".

Ольга Сумська та Євген Паперний / Фото: YouTube

Вже зараз, аналізуючи той свій вчинок, акторка вважає, що вчинила правильно – тоді вона була по-справжньому закохана.

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Я не шкодую ні про що, адже я зустріла чоловіка своєї мрії, з яким мені добре досі, ми разом більше 25 років. І наші почуття перевірені часом, випробуваннями і різними коливаннями долі, – додала Сумська.

25-я річниця весілля Ольги Сумської та Віталія Борисюка
25-я річниця весілля Ольги Сумської та Віталія Борисюка / Фото: instagram.com/olgasumska

Шлюб Паперного та Сумської розпався у 1991 році. Через п'ять років акторка вийшла заміж за Віталія Борисюка. У 2002 році у подружжя народилася дочка Ганна.

Але не тільки нове кохання артистки стало причиною розлучення – Євген Паперний зловживав алкоголем, через що вони з Сумською часто сварилися.

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Євген Паперний з донькою Тонею / Фото: instagram.com/tony__pepper

Від Євгена Паперного Ольга Сумська народила доньку – Антоніну. Зараз їй 31 і вона живе із російським актором Володимиром Ягличем.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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