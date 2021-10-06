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Оля Полякова лагодить дах собі та сусідам: Роблю за свій рахунок (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
6 жовтня, 17:05
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Проблема з дахом в квартирі співачки призвела до того, що їй довелося робити ремонт. З наближенням зимового сезону, артистка вирішила не чекати на допомогу комунальних служб і самостійно усунути проблему
Оля Полякова лагодить дах в своїй квартирі на Печерську
Оля Полякова лагодить дах в своїй квартирі на Печерську / Фото: instagram.com/polyakovamusic

На початку року у квартирі Олі Полякової на Печерську затопило стелі, тому що бурульки почали танути й протікати в приміщення. У підсумку трапилася серйозна аварія і стеля обвалилася. Ігнорування проблеми ЖЕКом призвело до того, що Полякова вирішила послухатися підписників і взяти ситуацію під свій контроль.

В Instastories співачка повідомила, що лагодить дах у своїх апартаментах і показала, як вони виглядають зараз.

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Це кран, який, нарешті, лагодить мій дах. Подивіться на мою бідну квартиру, поки тут проходить ремонт. Це дах, який цьогоріч впав моїм дітям на голову. Я зараз роблю ремонт на даху, – сказала Полякова у відео.

Оля Полякова вирішила полагодити дах собі та сусідам
Оля Полякова вирішила полагодити дах собі та сусідам / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка показала те місце, де обвалилася стеля.

Обвал стелі в будинку Полякової
Обвал стелі в будинку Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Заодно співачка вирішила відремонтувати дах і в сусідніх трьох під'їздах своїм коштом.

Послухала ваші поради, що потрібно взяти все в свої руки і зробити все своїм коштом, – сказала Оля Полякова.

Співачці довелося міняти стелі у квартирі, бо дах в будинку повністю був гнілим.

Це все могло впасти в один момент на голову. Усе це текло на голову роками. Десять років дах протікав, – зазначила артистка.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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