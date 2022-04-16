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Оля Полякова емоційно звернулася до Кіркорова: Мені соромно, що я рівнялася на тебе!

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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16 квітня, 16:51
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Оля Полякова пошкодувала про свою дружбу з російським поп-королем Філіпом Кіркоровим після його слів на підтримку Оксани Марченко та зрадника України Віктора Медведчука

Скандальна заява Філіпа Кіркорова після двох місяців мовчання показала справжню натуру артиста. Його слова на підтримку Оксани Марченко та її дружина-зрадника не залишилися поза увагою.

Своє відеозвернення до російського співака записала Оля Полякова, яка раніше добре дружила з Кіркоровим і навіть вважала його за приклад артиста.

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В Instagram виконавиця публічно заявила про те, що її, тепер колишній, друг підтримав "колабораціоніста та зрадника, який безпосередньо причетний до всіх тих жахів, що обрушилися на Україну". Не могла Полякова проігнорувати той факт, що Медведчук вклав чималу суму для того, щоб Марченко потрапила на телебачення.

Наразі ця лицемірна паломниця у косинці звертається до турків, а не до українців. Тобі її шкода? А український народ, який носив тебе на руках, набивав тобі зали, співав твої пісні, любив тебе, їх не шкода? Тих твоїх шанувальниць, молодих та літніх, яких фізично тисячами вбиває твоя країна , вбиває і гвалтує жінок і дітей, стирає з лиця землі російськомовні міста, в яких звучали твої пісні і куди ти мріяв повернутись і де, ти так боявся, що тебе забудуть, – висловилася Полякова.

На думку української співачки, Кіркоров не став би на бік Медведчука, якби той не був мільярдером, а на звичайний народ співаку просто начхати. Причому не лише на українців, а й на російських солдатів, яких відправили в Україну вмирати.

Також Полякова згадала торішній концерт у Дубаї. Тоді Кіркоров запросив її, проте не попередив перед виступом, що концерт буде присвячено "дружбі народів". Тоді, як зізналася співачка, вона зламалася і не стала нічого доводити другу, але серйозно помилилася.

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Я завжди наводила тобі в приклад завдяки твоїй любові до артистів, увазі і розумію професії та душі артиста. Це захоплення залишиться зі мною і тепер... як пам'ять, пам'ять про те, що великі артисти можуть виявитися маленькими людьми! Раніше ти був для мене прикладом особистості, справжньої зірки, яка над обставинами, над владою, над багатством, який може бути моральним орієнтиром для мільйонів шанувальників, який говорить правду, визнає помилки. Сьогодні я бачу людину, яка не здатна на більше, ніж написати пост на підтримку зрадника, злодія та брехуна... і мільярдера. Мені соромно, що я рівнялася на тебе! Мені соромно, що хотіла дружби з тобою! Я придивляюся, що я себе обманювала, але я отримала урок... ми всі отримали урок! – сказала у зверненні Полякова.

Раніше ми повідомляли, що суд заарештував майно Медведчука та його дружини Марченка .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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