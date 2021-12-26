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Оля Полякова про святкування Різдва: "Я не дуже релігійна людина"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
26 грудня, 18:30
В закладинки
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Співачка розповіла, як і де відзначатиме Новий рік та Різдво, і як ставиться до традицій
Оля Полякова поділилася сімейними традиціями на свята: «Я не дуже релігійна людина»
Оля Полякова поділилася сімейними традиціями на свята: «Я не дуже релігійна людина» / Фото: instagram.com/polyakovamusic

За лаштунками грандіозного концерту "Музична платформа" популярна співачка, зірковий детектив гіпершоу "Маска" Оля Полякова, яка нещодавно записала колядку з Пономарьовим, DZIDZIO та іншими артистами, відверто розповіла, як зустрічають Різдво у її сім'ї.

Новий рік артистка святкуватиме у Буковелі на роботі, а от на Різдво сім'я нарешті збереться за столом будинку.

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Я не дуже релігійна людина, думаю, ви це вже зрозуміли по моїх піснях. Але Різдво і Великдень ми святкуємо. На Різдво, як правило, збираємось і вечеряємо. А на Великдень – печемо паски та святимо писанки. Мабуть це і все! – сказала Оля Полякова на знімальному майданчику телеканалу "Україна".

Оля Полякова та її старша дочка Маша
Оля Полякова та її старша дочка Маша / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Крім того, зірка зізналася, що на якісь особливі традиції у неї банально не вистачає часу. Навіть згадати улюблені новорічні фільми Полякова не може, бо давно їх не дивилася.

Оля Полякова розповіла про вчинок, за який їй досі соромно
Оля Полякова розповіла про вчинок, за який їй досі соромно / Фото: прес-служба

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Проте співачка вже почала підбивати підсумки 2021 року, зізнається – він був дуже плідним.

Ми тріумфально завершили тур "Королева ночі" і вже готуємо нове шоу "Доросла дівчинка". Я написала книгу і зняла кіно, випустила лінійку авторської косметики і безліч пісень! У мене видався дуже живий і плідний рік, – поділилася зірковий детектив шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна".

У концерті-нагородженні "Музична платформа", крім Олі Полякової, запалять: VERKA SERDUCHKA, MONATIK, LOBODA, DZIDZIO, Alekseev, Олександр Пономарьов, Артем Пивоваров, Наталя Могилевська, Павло Зібров, Ірина Білик, Ірина Білик, Анна Трінчер, гурти "БEZ ОБМЕЖЕНЬ", "Антитела", "KAZKA", "KADNAY" та багато інших.

Дивіться шоу "Музична платформа" у ніч із 31 грудня на 1 січня, о 00:00, на телеканалі "Україна".

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Нагадаємо, що раніше Полякова приголомшила Андрія Данилка непристойною пропозицією.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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