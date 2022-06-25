Полякова звернулася до Зеленського та попросила його про "найкращий подарунок у світі"

Співачка опублікувала в Instagram пост, у якому згадала подругу з Росії. До чого тут вона і Президент України – читайте у матеріалі

Полякова попросила у Зеленського подарунок для Ніки Білоцерківської / Фото: instagram.com/polyakovamusic,

На початку повномасштабної війни Оля Полякова з доньками виїхала за кордон. Їх прихистила у Франції Ніка Білоцерківська - подруга артистки, відома російська блогерка. Зараз співачка виступає на благодійних концертах у різних країнах світу, а її дівчатка все ще перебувають у Ніки.

Ніка Білоцерковська, яку знають у соцмережах як Belonika, народилася в Одесі, виросла у Пітері, а останні роки живе у Франції. Вона стала однією з тих, хто відкрито засудив Росію за напад на Україну. Внаслідок на блогерку почали "полювання" в країні-агресорці: у неї арештовують майно, проти неї порушують кримінальні справи тощо.

Реклама

Сьогодні у Білоцерківської день народження. Оля Полякова привітала свою подружку з 52-річчям, опублікувавши пост в Instagram. Також артистка описала, як Ніка підтримує український народ.

Оля Полякова привітала подругу з днем народження / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Це наша Ніка! І в неї сьогодні день народження! А наша, тому що з першого дня війни за нас, не зважаючи на перше кримінальне провадження у росії за правду про Україну і російську агресію, потім федеральний розшук, а напередодні свого др, в росії заарештували все її майно! А вона все одно говорить і пише правду, а ще допомагає Одесі, шпиталям та пораненим, тому що поклик крові, тому що одеситка!, – наголосила Полякова.

З нагоди дня народження Білоцерківської Оля Полякова...звернулась до Президента України! Співачка попросила Володимира Зеленського зробити подарунок її подрузі – надати українське громадянство. Адже, на думку артистки, Ніка заслужила на це.

Реклама

Співачка попросила надати громадянство України блогерці / Фото: instagram.com/polyakovamusic

І в день народження цієї сміливої жінки я хочу звернутися до нашого Президента Володимира Зеленського i попросити найкращий подарунок у світі — українське громадянство для Білоцерковської Вероніки, як для вірної дочки свого народу! – зазначила артистка.

Фоловери та зіркові колеги Полякової підтримали її ініціативу. Однією з перших висловилась за – дизайнерка Катерина Сільченко.

Підтримаю!

Підтримую. Хай ще на одного патріотичного громадянина стане більше в Україні!

Нехай щастить цій справжній и щирій людині.

Я думаю, що все в неї буде гараз і громадянство вона отримає, бо вона наша.

Скриншот Instagram

Що каже саме Ніка Білоцерківська

Під дописом-привітанням Олі Полякової блогерка запевнила, що цілком законно може отримати громадянство України та навіть у спрощенному порядку

Реклама

Любі, хто переживає за моє громадянство, коментатори. Не нервуйте – його я можу отримати на абсолютно законних підставах і навіть у спрощеному порядку – за правом народження в Одесі і тому що в мене там же мешкає частина моєї родини. Не витрачайте нерви, я нічого ні в кого не прошу, – написала подруга Полякової.

Скриншот Instagram

Нагадаємо, раніше Оля Полякова зізналася, що залишилася без фінансів під час війни.