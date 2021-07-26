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Полякова відповіла хейтерам, які засудили матірну пісню її дочки: Вона ще покаже вам

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
26 липня, 11:09
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Вчора відбувся дебют юної співачки Маші Полякової – дівчина вийшла на сцену зі своїм гуртом. Однак виступ з епатажною піснею призвів до неоднозначної реакції публіки
Оля Полякова заступилася за доньку
Оля Полякова заступилася за доньку / Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/mashapolyakova

У результаті 16-річну дочку Олі Полякової та її гурт "Шви" захейтили в Мережі за пісню з матами. Попри це зіркова мама продовжує всіляко її підтримувати. Співачка записала окреме відеозвернення безпосередньо до самих хейтерів.

Ролик Оля Полякова опублікувала у своєму Instagram-акаунті. Співачка сказала, що прочитала коментарі під постом, в якому було опубліковано виступ її дочки.

Звичайно, розумію, що багатьох обурили мати. Не можу сказати, що я підтримую мати в піснях, але якби ви коли-небудь послухали, поцікавилися музикою, яку слухають ваші діти, то ви б дуже здивувалися. Тому що те, що робить Маша – казочки для дітей у порівнянні з тим, що зараз робить молодь, – сказала Оля Полякова.

Співачка зазначила, що хоча вона і не на боці своєї дочки, але це її право розвиватися в такому напрямку. Тому артистка завжди буде опорою для своєї дочки.

Підтримувати я її буду завжди. Вона ще покаже вам, повірте, – додала артистка.

У самій пісні Маша Полякова співає: "В моей жизни настал пи**ец. Боже, что я делаю здесь".

Раніше Маша Полякова дала інтерв'ю і розповіла про свою кар'єру та особисте життя:

Раніше Оля Полякова в колготках в сітку і боді з ланцюгами вразила фанів довгими ногами.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Машу Полякову захейтили в Мережі за пісню з матюками
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