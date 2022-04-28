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Це був поклик, але вам цього не зрозуміти: Полякова присоромила Білозір через її загрозу судом (відео)

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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28 квітня, 15:19
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В українському шоу-бізнесі розігрався скандал, у якому фігурують імена одразу кількох відомих співачок. Полякова відповіла Білозір на її погрози судових розглядів
Полякова не стала відмовчуватися в резонансній ситуації
Полякова не стала відмовчуватися в резонансній ситуації / Фото: Instagram/mashapolyakova

Нагадаємо, цього тижня обговорюють публічні з'ясування стосунків. Так, співачка Оксана Білозір озвучила претензії до Олі Полякової через її виконання пісні "Колискова мелодія України" на відомий твір Мирослава Скорика "Мелодія". Білозір навіть пригрозила їй судом (а також Тоні Матвієнко та Ользі Полежаці). Реакція Олі Полякової вже відома.

На своїй сторінці у Instagram Оля Полякова записала відео, в якому озвучила свою позицію щодо цього питання. Так, Полякова висловила думку про те, що її "Колискова мелодія України" до пісні Білозір не має жодного відношення.

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Не час зараз влаштовувати срач, але просто не можу не прокоментувати Оксану Білозір, яка загрожує мені судом за пісню "Колискова". На якій підставі, Оксано? Ви маєте авторське право на музику Мирослава Скорика? Ви його спадкоємець чи, можливо, співавтор цієї великої мелодії? Якщо це так, то я не здивуюсь вашій діловій хватці.

Полякова присоромила Білозір за недоречні висловлювання у момент, коли варто підтримувати українців піснями, а не розводити скандали.

Текст придумав Олександр Вратарев на моє прохання написати пісню про всіх матерів та дітей, які перебувають у підвалах. На мелодію, яка б підтримувала дух у цих людях. Це був поклик, але вам цього не збагнути. Тому давайте будемо чесними: до "Колискової", написаної на мелодію Мирослава Скорика ви, Оксано, не маєте жодного відношення. Проте маєте відношення до якоїсь незаконної недобудови. От і займайтеся там судами, забудовниця ви наша. Так прикро, що людина, яка мала бпідтримувати країну та людей піснею, просто пише якусь дурість, недоречність у соцмережах. Усім добра, а пісня хай живе.

До цього, до речі, артистка коментувала публікацію Каті Осадчої та назвала претензії Білозір під час війни піаром.

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скріншот з Instagram Поляковой

Притягнути мене до суду? На якій підставі? Музика належить Мирославу Скорику, а текст авторський, Олександра Вратарьова, Білозір до моєї пісні не має жодного відношення, це взагалі просто тупий піар, під час війни… це дикість якась!

- написала Полякова в коментарі.

Нагадаємо, йдеться про цю пісню.

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Також сьогодні обговорюють новини про особисте життя Даші Астаф'євої.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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