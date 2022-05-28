Оля Полякова зізналася, що залишилася без фінансів під час війни

Оля Полякова зараз зайнята благодійними концертами по всьому світу та своєю творчістю намагається допомагати українцям. Співачка виступає на футбольних матчах та співає для переселенців.
Як зізнається Полякова, як і багато українців, війна завдала її родині фінансових труднощів, адже грошима подушки на такий випадок у співачки не виявилося. У своєму шоу з Машею Єфросініною "Дорослі дівчатка" Полякова зізналася, куди витратила свої заощадження.
Багато хто мені каже: "А де всі ці гроші, які ви заробляли?". А ти знаєш, я ж не зробила жодного кубла. У мене ж було будівництво. Я тільки-но поставила нові вікна, – розповіла співачка.
Як розповіла Полякова, вона просила хатню робітницю спочатку заклеїти обновку ізолентою, але потім зрозуміла, що це буде ще одним вкладенням і залишила все як є. Крім того, виконавиця перед війною серйозно вклалася у нові творчі проекти.
Я вкладала у шоу, вклала у кіно. Друзі, я фільм зняла. Ми тільки-но з Олегом Винником записали дует і зняли неймовірно дорогий і крутий кліп на пісню. "Довгі ноги", яка мала вийти 8 Березня. І, звичайно, вона не вийшла 8 березня, і навряд чи вийде взагалі, – розповіла Полякова.
Раніше Оля Полякова вперше розповіла, де зараз її мама, яка раніше жила в РФ.
"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"