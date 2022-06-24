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Оля Полякова визначилася з датою повернення в Україну та подальшими планами

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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24 червня, 13:09
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У шоу "Вечір з Україною" співачка зізналася, що дуже сумує за чоловіком. Також "Королева ночі" визначилася, чим займеться після повернення до Києва
Оля Полякова розповіла, коли повернеться в Україну
Оля Полякова розповіла, коли повернеться в Україну / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова, яка разом зі іншими українськими музикантами та ведучими взяла участь у записі переможного хіта "Ми з України!", зізналася, що дуже скучила за батьківщиною.

Полякова тривалий час перебуває за кордоном з благодійними концертами, але зізнається, що вже скоро повернеться в Україну.

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Приїду 5 липня. Я так хочу додому! Я давно не бачила чоловіка, і мої діти не бачили свого татка. Ніколи такої розлуки у нас не було. Мені треба дати благодійні концерти у своїй країні. Підтримати своїх людей, які залишися. Поїду з концертами в ЗСУ, у шпиталі, до біженців. У мене розписані дати, і я дуже цьому рада. Так цього чекаю, думаю, коли перетну кордон, сильно плакатиму, – говорить зі сльозами на очах Оля Полякова у шоу "Вечір з Україною".

Крім концертів артистка має інші масштабні плани – Полякова планує записати альбом українською мовою. До нього увійдуть пісні "Доленька" та "Оля", яку співачка переклана з російської.

Багато людей кажуть, що мій голос звучить українською набагато глибше і душевніше. Мені приємна така метаморфоза, тим більше, що я дорослішаю. У своєму україномовному альбомі я зможу подорослішати. Ми всі стали старшими, горе нас дуже змінило. Нам час ставати на ніжки самостійно, і ми це зробимо всією країною, – поділилася співачка з ведучими каналу "Україна".

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" і брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" наразі виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Раніше продюсер Олі Полякової розповів про свої пригоди в чатрулетці з рашистами.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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