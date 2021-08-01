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Оля Полякова з дочкою і подругами вбралася в однакові сукні (фото)

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
1 серпня, 09:50
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Співачка зараз перебуває на відпочинку, але не забуває балувати своїх подруг смачною їжею. Вчора вона спекла для всіх хліб, а тепер вони планують ліпити вареники з вишнею
Оля Полякова з подругами в однакових нарядах
Оля Полякова з подругами в однакових нарядах / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка, яка нещодавно здивувала шикарними ногами, але фанати запідозрили фотошоп, показала, що не боїться з'явитися на публіці в такому вбранні, як у когось. В Instagram вона це підтвердила відповідними знімками, підписавши їх так:

Богині спустилися з Олімпу! Яку сукню вибираєте?

На фото Оля Полякова разом зі своєю дочкою Машею, подругою Нікою Білоцерківською, яка видає кулінарні книги і ще однієї подругою, яку співачка не зазначила на знімку, вбралися в абсолютно однакові сукні.

Всі чотири жінки позували на тлі моря і з посудом в руках, яка по орнаменту нагадує принт суконь. І лише Маша позувала з букетом синіх квітів в руках.

У сторіз Оля розповіла і показала, що збирається з подругами ліпити вареники з вишнями.

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Наряди дівчат припали до смаку співачці Катерині Бужинській, моделі Сніжані Онопко, дружині Дмитра Монатика Ірині та іншим підписникам:

  • Однакові сукні, а як по різному на всіх виглядають. Оля – Ви краще за всіх.
  • Красотища.
  • Справжні Богині! А Ваші ефіри вогонь.
  • Гарно.

Дивіться інтерв'ю з донькою Олі Полякової про кар'єру і творчість:

Раніше Оля Полякова розгромила Меладзе, який назвав її фріком.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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