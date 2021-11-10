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Оля Полякова шокувала фанатів найсокровеннішими таємницями свого життя

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
10 листопада, 15:26
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Відома артистка вирішила поділитися з шанувальниками секретними думками та життєвими поглядами. Оля Полякова видає першу власну книгу
Оля Полякова випустила першу книгу
Оля Полякова випустила першу книгу

"неШкідливі поради дорослої дівчинки" – книга складається з чотирьох розділів, які висвітлюють ключові етапи життя артистки – як вона стала знаменитістю. Полякова, яка обрала найзухваліший образ для нового випуску "Маски", розповідає, як знайти своє покликання та здобути внутрішню свободу.

У розділі "Яжемати" читачі зможуть дізнатися, як бути найкращою мамою без шкоди для свого життя – правилам здорового та щасливого егоїзму. Також у збірнику виконавиця ділиться рекомендаціями, як зробити так, щоби ваші бажання втілювалися. При цьому Оля каже, що не збирається нікому нав'язувати свою думку:

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Я не психоаналітик, не гуру і не коуч – їх і так забагато розлучилося останнім часом. Я всього лише жінка, яка дещо зрозуміла про це життя та його закони. Або не зрозуміла... Я можу помилятися, можу повторюватися, можу сама собі суперечити, але я чесна і поблажлива сама до себе, – ділиться співачка.

Фото: Прес-служба

Відомо, що книга, розрахована на широке коло читачів. Зіркова авторка обіцяє, що, ознайомившись із нею, ви зможете навчитися не звертати уваги на критику та знайти баланс між роботою та відпочинком.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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