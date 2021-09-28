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Оля Полякова здивувала Мережа кардинальною зміною іміджу (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
28 вересня, 08:47
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Зірковий детектив шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Оля Полякова показала фото зі зйомок другого сезону гіпершоу
Оля Полякова в образі брюнетки на зйомках шоу "Маска"
Оля Полякова в образі брюнетки на зйомках шоу "Маска" / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Перший епізод найзагадковішого проєкту країни ми вже побачимо 23 жовтня , а поки Оля Полякова інтригує шанувальників, показуючи свої образи для шоу "Маска".

Наприклад, в одному з випусків ми побачимо співачку ефектной брюнеткою. Оля Полякова вже встигла поцікавитися, чи подобається шанувальникам її новий імідж.

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Оля Полякова
Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова
Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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У коментарях думка підписників розділилася. Деякі фоловерів в захваті від зміни іміджу, інші ж шанувальники хочуть бачити Олю Полякової блондинкою.

  • "Дуже йде"
  • "Мені подобається блондинка"
  • "Оля, вам йде будь-який образ, але блондинкою все ж краще"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, разом з Олею Поляковою розгадувати знаменитостей під масками будуть Настя Каменських, Олег Винник і DZIDZIO, Андрій Данилко.

Продовження найзірковішого і найзагадкового на українському телебаченні шоу "Маска" вже 23 жовтня в 21:00 на телеканалі "Україна"!

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Дивіться репортаж зі знімального майданчика шоу "Маска":

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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