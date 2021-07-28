Оля Полякова в "голому" комбінезоні показала спокусливі форми зі сцени (фото)

24 серпня глядачі телеканалу "Україна" побачать масштабне шоу "З Днем народження, Україно!", в якому виступлять найпопулярніші артисти країни

Оля Полякова показала 3 ефектних образа на концерті «З Днем народження, Україно!» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Королева ночі Оля Полякова вибрала для концерту до Дня незалежності, як вона і любить, епатажні наряди. Перший образ співачки – цілісний купальник, рясно прикрашений блискітками, оригінальний мерехтливий жакет і головний убір у вигляді корони.

Оля Полякова показала 3 ефектних образа на концерті "З Днем народження, Україно!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Після цього Оля змінила ефектний костюм на довгий шкіряний плащ червоного кольору, підкресливши талію поясом. Артистка виступила на сцені без балету, самостійно зігравши на білосніжному роялі.

Оля Полякова показала 3 ефектних образа на концерті "З Днем народження, Україно!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Останній образ співачки – безперечно найсексуальніший. Оля приміряла "голий" облягаючий комбінезон, який повторював її спокусливі форми.

Оля Полякова показала 3 эффектных образа на концерте "З Днем народження, Україно!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А які пісні виконає Королева ночі – глядачі дізнаються 24 серпня в ефірі каналу "Україна".

Нагадаємо, в масштабному шоу "З Днем народження, Україно!" прозвучать 30 улюблених пісень усіх поколінь, створені за роки незалежності України. Глядачі каналу "Україна" також побачать вражаючі виступи VERKA SERDUCHKA, Олега Винника, NK, Наталії Могилевської, MONATIK, Макса Барських, Ірини Білик, Артема Пивоварова, TAYANNA, Павла Зіброва, Руслани, ALEKSEEV, Анастасії Приходько, Олі Цибульської, SLAVA KAMINSKA, Арсена Мірзояна, Lida Lee, груп DZIDZIO, KAZKA, "ВВ", "БЕZ обмеження", Go A, KADNAY.

Раніше повідомлялося, що 24 українки зважаться на шокуючі перевтілення в новому шоу на телеканалі "Україна" "Я везу тобі красу".