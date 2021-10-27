Оля Полякова востаннє виступила з шоу Королева ночі – як пройшов концерт (відео)

Вчора у київському Палаці спорту Оля Полякова разом із командою зіграла останній концерт шоу "Королева ночі"

Як пройшов концерт Олі Полякова "Королева ночі" у Києві / Фото: Instagram

Зірковий детектив шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Оля Полякова вже втретє зібрала шанувальників 26 жовтня у Палаці спорту . Торік концерт довелося скасувати, але вчора співачка надолужила втрачене.

Артистка разом із шанувальниками виконала свої найвідоміші хіти "Шлепки", "Первое лето без него", "Бывший".

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Сюрпризом для шанувальників став спільний виступ Олі Полякової із ще одним зірковим детективом шоу "Маска" DZIDZIO.

Відвідав концерт Олі Полякової та ведущий телеканалу "Україна" Олексій Суханов. Він не приховував свого захоплення.

Нагадаємо, Оля Полякова вперше представила грандіозне шоу "Королева ночі" у жовтні 2018 року. Концерт потрапив до списку рекордів України за кількістю світлових сцен в одній постановці. У рамках туру артистка дала 300 концертів з шоу "Королева ночі", які відвідали понад мільйон глядачів. Оля Полякова тричі збирала Палац спорту у Києві. У шоу "Королева ночі" є кілька телеверсій.

Шанувальникам співачки не варто засмучуватися. Оля Полякова готується презентувати нову шоу-програму "Доросла дівчинка".

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