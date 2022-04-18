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Він шуткує, але я все відчуваю, – Злата Огнєвіч про батька, який рятує людей у Харкові

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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18 квітня, 19:52
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Батько української співачки надає медичну допомогу пораненим
Злата Огнєвіч хвилюється за батька, який перебуває у Харкові
Злата Огнєвіч хвилюється за батька, який перебуває у Харкові / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Батько Злати – Леонід Бордюг – полковник медичної служби. З 1999 року він був провідним хірургом у структурі медичного забезпечення Військово-морських сил України.

Нещодавно Леонід Григорович поїхав до Харкова, щоб там допомагати пораненим бійцям.

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Намагаюсь не думати про ризик у цій гарячій точці, бо всі зараз ризикують своїм життям та здоров'ям, – говорила Злата, коли проводила батька на службу.

Через два тижні виконавиця розповіла, як її тато справляється в Харкові і зізналася, як сама переносить розлуку і хвилювання через те, що він перебуває в одному з найнебезпечніших місць в Україні на даний момент.

Злата Огнєвіч розповіла про свого батька, який рятує людей у Харкові / Скріншот: instagram.com/stories/zlata.ognevich

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В сторіс Злата розповіла, що настрій у батька бойовий, що він багато жартує і добре тримається. Проте в його голосі співачка все одно чує хвилювання.

Подробиці він мені не розповідає телефоном. Але голос стурбований, поранених привозять. Прошу его не ходити вулицями, тому що там обстріли. На що він мені посміхається, знаєте, як чоловіки відшучуються, хоча голос стурбований. Настрій бойовий, тому що він офицер і просто за складом свого характеру дуже сильна людина, – поділилася з фоловерами Огнєвіч.

Вона також висловила надію, що зможе поїхати до Харкова з концертом для військових і там побачиться із татом.

Жителів Харкова закликали сьогодні не виходити на вулицю – окупанти продовжують обстрілювати місто, а мер Ігор Терехов закликав мешканців районів, які найбільше обстрілюються, евакуюватись у менш небезпечні місця, оскільки безпечних місць у місті не залишилося.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

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