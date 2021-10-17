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Вона мій янгол-охоронець: Євгенія Власова публічно вибачилася перед Іриною Білик

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
17 жовтня, 23:12
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Співачка Євгенія Власова зізналася, що Ірина Білик зробила багато хорошого для неї, коли перша боролася з хворобою. Та за кілька років Власова жодного разу не подякувала подрузі за допомогу
Євгенія Власова розповіла, як Ірина Білик врятувала її в період хвороби
Євгенія Власова розповіла, як Ірина Білик врятувала її в період хвороби / Фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/eygeniavlasova

Євгенія Власова колись на кілька років зникла з шоу-бізнесу. Співачка перенесла важку операцію, пов'язану із онкологією і тільки нещодавно повернулася на екрани українського телебачення.

Женю підтримували близькі, та особливо їй допомогла співачка Ірина Білик. Власова розповіла, що Білик є для неї неймовірною особистістю, яка дуже багато зробила, щоб підняти Женю на ноги.

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Коли у мене були проблеми зі здоров'ям, вона була поруч, весь шоу-бізнес підняла на ноги, щоб якась допомога була для мене. Я до Іри відчуваю величезну людську любов. До речі я ніколи про це їй не говорила... Я тільки зараз це зрозуміла, – розповіла Євгенія Власова в ефірі шоу "Танці з зірками".

Ірина Білик, яка прийшла на шоу підтримати свою подругу, зазначила, що дуже хвилюється, коли її хвалять і за щось їй так сильно дякують.

Я людина скромна і завжди хвилююся, коли мені кажуть, що я найкраща..., – з посмішкою сказала Ірина Білик.

Цього вечора Євгенія Власова та її новий партнер Олександр Прохоров танцювали під пісню Ірини Білик – "А я пливу у човні".

Женя розповіла, що для неї ця композиція багато значить, адже кожен рядок – про неї, сильну і самодостатню жінку.

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Нагадаємо, що 23 жовтня на телеканалі "Україна" стартує другий сезон шоу "Маска". На глядачів чекають нові неймовірні персонажі і найулюбленіші детективи.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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