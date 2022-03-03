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"Вони хочуть жерти! Вони грабують наших людей!": Олег Винник звернувся до російських матерів

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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3 березня, 11:42
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Дедалі більше українських та світових знаменитостей перестають мовчати про війну в Україні та масово записують відеозвернення до росіян та білорусів
Олег Винник звернувся до матерів російських солдатів
Олег Винник звернувся до матерів російських солдатів / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Мовчати про воєнну агресію з боку Росії більше не можна. Українські зірки не бояться гучних заяв та жорстких звернень до росіян та білорусів, які продовжують мовчати. Артист Андрій Данилко не посоромився у прямому ефірі назвати пропагандиста Соловйова "каструлею" та "карлицею" .

Шанувальники чекали на реакцію і від улюбленця української естради Олега Винника, який кілька днів ніяк не коментував війну в Україні.

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В Instagram співак записав відеозвернення до матерів російських солдатів, які приїхали знищувати український народ.

Мами, ви пустили своїх дітей убивати мирних жителів? Знищувати націю? Цинічно! Це навіть не по-звірячому, це варварство! <...> Я вас дуже прошу, ви народили цих пацанів. Вони в нас гинуть на нашому чорноземі тисячі полонених. Вони ж вам дзвонять, кожній матусі: "Мамо, забери мене звідси!" І тільки ви, мами, маєте право забрати ваших синів із моєї країни! Ви приїдете, ви заберете їх! Вони хоч жерти! Вони грабують наших людей! Вони вбивають наших людей за шматок хліба! – сказав Винник.

Виконавець закликав матерів не заплющувати очі на те, що відбувається, зайти в інтернет і побачити, що насправді відбувається з їхніми синами.

Винник звернувся з вимогою до всіх жителів Росії та Білорусі не мовчати, а вийти на мітинги проти диктатури.

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Нагадаємо, на шостий день війни Ані Лорак нарешті відкрито заявила, що рідні під обстрілами. Також Світлана Лобода зі сльозами на очах закликала зупинити війну в Україні.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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