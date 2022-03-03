"Вони хочуть жерти! Вони грабують наших людей!": Олег Винник звернувся до російських матерів

Мовчати про воєнну агресію з боку Росії більше не можна. Українські зірки не бояться гучних заяв та жорстких звернень до росіян та білорусів, які продовжують мовчати. Артист Андрій Данилко не посоромився у прямому ефірі назвати пропагандиста Соловйова "каструлею" та "карлицею" .
Шанувальники чекали на реакцію і від улюбленця української естради Олега Винника, який кілька днів ніяк не коментував війну в Україні.
В Instagram співак записав відеозвернення до матерів російських солдатів, які приїхали знищувати український народ.
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Мами, ви пустили своїх дітей убивати мирних жителів? Знищувати націю? Цинічно! Це навіть не по-звірячому, це варварство! <...> Я вас дуже прошу, ви народили цих пацанів. Вони в нас гинуть на нашому чорноземі тисячі полонених. Вони ж вам дзвонять, кожній матусі: "Мамо, забери мене звідси!" І тільки ви, мами, маєте право забрати ваших синів із моєї країни! Ви приїдете, ви заберете їх! Вони хоч жерти! Вони грабують наших людей! Вони вбивають наших людей за шматок хліба! – сказав Винник.
Виконавець закликав матерів не заплющувати очі на те, що відбувається, зайти в інтернет і побачити, що насправді відбувається з їхніми синами.
Винник звернувся з вимогою до всіх жителів Росії та Білорусі не мовчати, а вийти на мітинги проти диктатури.
Нагадаємо, на шостий день війни Ані Лорак нарешті відкрито заявила, що рідні під обстрілами. Також Світлана Лобода зі сльозами на очах закликала зупинити війну в Україні.
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