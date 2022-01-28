ONUKA мало не втратила сина при складних пологах: "Я навіть думала приховати це"

Фронт-вумен гурту ONUKA зізналася, що ледь не втратила свого первістка під час пологів – лікарям довелося терміново робити співачці кесарів розтин

ONUKA розповіла про складні пологи

Ната Жижченко одного разу зізналася, що ніколи не хотіла мати дітей, але доля розпорядилася інакше. Наразі співачка виховує сина Олександра.

ONUKA зізналася в інтерв'ю Василісі Фроловій, що пологи далися їй неймовірно важко не лише фізично, а й морально.

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Складнощі були через те, що всю вагітність у співачки була прееклампсія і весь час поки що виношувала малюка, виконавиця пила препарати від тиску.

Перед пологами у мене дуже почав підвищуватись тиск. Мені дали ліки, але вони не стабілізували мого тиску. І мені зробили епідуральну анестезію. Мені полегшало, я заспокоїлася, – поділилася Ната.

Під час пологів сталося ускладнення – тиск почав падати від малюка, лікарям довелося вживати екстрених заходів.

У сина почав падати тиск, лікарі були перелякані. Лікарі сказали, що треба робити кесарів розтин, бо може бути гіпоксія, – згадала виконавиця.

Також Ната зіштовхнулася ще з однією великою проблемою, яку часто прив'язують до постродової депресії. Співачка тривалий час почувалася морально важко через те, що не змогла народити малюка сама.

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Мені навіть лікареві було соромно зізнатися, який вів вагітність, що мені зробили кесарів. Мені навіть мамі було соромно сказати. Я навіть думала сховати це. У мене була така думка, що я не впоралася, а не те, що у мене здорова дитина, – відверто розповіла виконавиця.

Раніше ми писали, що Onuka зіграла перший сольний концерт цього року .