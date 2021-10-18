Знову війна? Ексдружина Павліка заявила, що Реп'яхова хоче вигнати її з квартири

Колишня дружина Віктора Павліка Лора Созаєва опублікувала повідомлення, яке, за її словами, отримала від Катерини Реп'яхової після того, як співак повідомив її про необхідність продажу квартири

Колишня дружина Віктора Павліка заявила, що співак виганяє її з квартири / Фото: Facebook, instagram.com/viktorpavlik

Стосунки між Лорою Созаєвою і молодою дружиною Віктора Павліка, м'яко кажучи, натягнуті. Цього разу між трійцею виникло квартирне питання.

Деякий час назад Віктор Павлік обіцяв своїй колишній дружині Лорі виплатити гроші за квартиру, куплену в кредит, в якій і проживає Созаєва. Зараз жінка розповіла, що її виганяють з житла.

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Вона отримала повідомлення від екса, який заявив, що більше не може витрачатися на квартиру і її потрібно продати. Незабаром Созаєвій пройшов лист від Катерини Реп'яхової, яка була більш багатослівною.

Два дні тому Віктор надіслав повідомлення, що платити більше не може і квартиру треба продавати. Він не приїхав, не подивився мені в очі, не поговорив, а просто прислав смс. Наступного ранку, в 7 ранку Катерина Репяхова надсилає мені смс такого змісту, – написала Лора Созаєва у Facebook, де й опублікувала те саме повідомлення.

Катерина Реп'яхова в тексті підкреслила, що колишній дружині Віктора необхідно бути більш самодостатньою і платити за її квартиру ніхто не буде.

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Версія Катерини Реп'яхової

Трохи пізніше дружина Віктора Павліка вийшла в прямий ефір у себе в Instagram і ще раз прокоментувала ситуацію. За словами Реп'яхової, колишня дружина не дає їм життя вже багато років.

Коли був живий Паша (син Павліка і Созаєвої), вона мала моральне право претендувати на все. Минув рік після смерті Паші, мені здається, саме час, щоб кожен ставав самостійним і жив окремо. Моя головна мрія у житті – сепаруватися від цієї людини. Поки що ця людина є в нашому житті. Мені здається, це неправильно, мені здається, що ми з Віктором робимо їй ведмежу послугу тим, що більшу частину її фінансових питань покриває наша сім'я, – сказала Катерина Реп'яхова.

Катерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

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Молода дружина Павліка докладніше розповіла про кредит співака, який він виплачує не перший рік. При цьому Катерина Репяхова нагадала, що вони з Віктором Павліком живуть на зйомній квартирі.

Віктор всі ці роки виплачує божевільний кредит, який він узяв на 18 років, коли курс був 8 гривень за один долар. Він уже 500 тисяч доларів виплатив, притому що квартира коштує 200 тисяч доларів. Ще йому потрібно виплатити 200 тисяч долларів, – поділилася дружина артиста.

За словами Реп'яхової, зараз вона оплачує комунальні послуги в квартирі Созаєвої. Такий стан речей нинішню дружину співака не влаштовує.

Питання не в грошах, а в тому, що потрібно все-таки розраховувати на себе. Ми не багаті. Ми не можемо і їй закрити фінансові питання, і собі, – сказала Катерина.

Реп'яхова пропонувала колишній дружині співака вирішити питання мирно.

Ми запропонували, що знаходимо покупця, закриваємо кредит, там залишається сума, ми додаємо свої і віддаємо їй 100 тисяч долларов. І вона сама ними розпоряджається, як хоче. Природно, вона не хоче вирішувати мирним шляхом. Звичайно, у неї радіє душа, коли гроші йдуть з нашої родини. Їй не так квартира потрібна, як розуміння, що Віктор енну суму грошей забирає з нашої родини, – поділилася своєю думкою Катерина.

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