Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Що розгляне РНБО? Що розгляне РНБО? 💥 Загострення на Донбасі ⚽ Буде-Глімт - Зоря: онлайн ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"

Чапкіса "оживлять"

Стильний look Кейт

МакSим з дочкою

Модниця в "Масці"

Факультет TikTok

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Не схожа на себе: Осадча показала архівну зйомку, для якої "несамовито худла" після пологів

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
16 вересня, 19:52
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Катя Осадча нещодавно втретє стала мамою – у телеведучої та її чоловіка Юрія Горбунова народився син. Тепер зірка вирішила згадати, як виглядала раніше
Катя Осадча після перших пологів
Катя Осадча після перших пологів / Фото: instagram.com/kosadcha

Телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно показала свої вагітні фото на підборах, опублікувала архівні фото, зроблені до її третіх пологів. Так, зірка вирішила привітати журнал Elle, для якого вона неодноразово позувала, з 20-річчям.

Фото з обкладинок і фотосесій різних років Катя Осадча опублікувала в Instagram.

На фото не молодший син, хоча зараз і годую, тому світлина актуальна. Вчора журнал Elle відсвяткував двадцяту річницю і дав привід згадати свої зйомки. Дві дуже різні обкладинки, одна про материнство, друга про кар’єру і цілі. Пам’ятаю, як для першої обкладинки я несамовито худла, щоб увійти в свою ідеальну модельну форму, – написала телеведуча.

Реклама

Для цієї обкладинки знаменитість позувала у 2017 році. Тоді у них з Юрієм Горбуновим народилася перша спільна дитина.

Катя Осадча зі своїм сином, Іваном
Катя Осадча зі своїм сином, Іваном / Фото: instagram.com/kosadcha

На іншій обкладинці номера, який вийшов у 2015 році, Катя Осадча позувала ще одна, без малюка.

Реклама

Катя Осадча до пологів
Катя Осадча до пологів / Фото: instagram.com/kosadcha

Один підписник телеведучої зазначив, що на фото вона не схожа на себе.

Реклама

Зараз Катя Осадча та Юрій Горбунов виховують двох синів. Первісток – Іван – народився у 2017 році. Другий син народився в серпні цього року.

У Каті Осадчої є і третя дитина – Ілля. Хлопчик народився, коли Катя Осадча була в шлюбі з бізнесменом Олегом Поліщуком.

Дивіться в сюжеті, як зірки повідомляли своїм чоловікам про вагітність:

Дізнайтеся інші новини на тему:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Принц Гаррі та Меган Маркл на обкладинці Time
Найближчі події

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
Шок-контент
Блогерка Саша Пустовіт зізналася, чому насправді розлучаєтья з чоловіком
Що там?!
Прем'єра вже у вересні
"Ранкове шоу", 2 сезон
Точна дата
Сольник зірки
TVORCHI
17 вересня / 19:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти