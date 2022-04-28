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Осадча засудила Білозір за публічні претензії до Полякової та Матвієнко

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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28 квітня, 08:09
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Популярна українська телеведуча вважає, що зараз не час влаштовувати скандали
Катя Осадча звернулася до Оксани Білозір після її претензій до Оли Полякової та Тоні Матвієнко
Катя Осадча звернулася до Оксани Білозір після її претензій до Оли Полякової та Тоні Матвієнко / Фото: instagram.com/kosadcha, instagram.com/oksana.bilozir

Катя Осадча розкритикувала Оксану Білозір, яка через Facebook пригрозила Олі Поляковій та Тоні Матвієнко судом порушення авторських прав. Як зауважила телеведуча, такі питання слід вирішувати в особистій бесіді.

Оксана Білозір, при всій повазі, це не гарно під час війни влаштовувати такі розбірки. Всі роблять те що можуть і де можуть. Співають, збирають, допомагають, зараз потрібно підтримувати кожне починання й ініціативу, а не грозитися судом. Ми б всі були раді побачити Ваше виконанння пісень на благодійних концертах. Оксана Білозір, відповідаю у публічному полі, так як Ви почали це саме так – написала Катя Осадча в Instagram

Катя Осадча висловилися про претензії Оксани Білозір до Оли Полякової та Тоні Матвієнко
Катя Осадча висловилися про претензії Оксани Білозір до Оли Полякової та Тоні Матвієнко / Фото: instagram.com/kosadcha

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Нагадаємо, Оксана Білозір у себе на сторінці у Facebook заявила, що Оля Полякова та Тоня Матвієнко "нахабно переспівують її пісні". Полякова, як стверджує Білозір, перепела Мелодію Скорика, відому як "Свіча" присвячену геноциду українців через Голодомор, Тоня Матвієнко – композицію "Коханий".

Раніше Катя Осадча висловилася про зірок родом з України, які мовчать про війну.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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