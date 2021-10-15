Скільки коштує титул Міс Україна: зізнання засновника конкурсу Сергія Матяша

Засновник і екс-директор конкурсу "Міс Україна" Сергій Матяш відверто розповів, скільки коштує титул найкрасивішої українки і навіщо продав призові місця. Читайте подробиці в матеріалі

Цього року фінал конкурсу "Міс Україна" відбудеться 21 жовтня / Фото: instagram.com/missukraine_official

Засновник і екс-директор конкурсу "Міс Україна" Сергій Матяш зробив резонансну заява в програмі одного з українських телеканалів. Шоумен зізнався, що продавав призові місця в конкурсі.

Хоча ми і продовжуємо насолоджуватися красою 25-ти фіналісток цьогорічного конкурсу, повідомлення екс-директора шокує.

Реклама

Матяш абсолютно спокійно і відкрито розповів, що з 24-х конкурсів, які він проводив, 5-6 були куплені. Засновник "Міс Україна" зазначив, що за роки роботи не раз стикався з фінансовими проблемами, які вели до нестачі грошей для проведення масштабного фіналу події.

Сергій провів аналогію з тим, що в Україні, на жаль, легко можна купити держпосаду, не те що корону і звання найкрасивішої українки.

Одного разу мені запропонували суму в триста тисяч доларів. Таке було. Я сидів в одному громадському місці з керівником корпорації, який сказав: ось є учасниця, я хочу, щоб вона була першою. Ви скажіть так і зараз мій водій з машини принесе вам гроші, – зізнався Матяш.

Назвати імена учасниць, які купували титул "Міс Україна" або роки, коли це відбувалося, Матяш, звичайно, відмовився.

Реклама

Нагадаємо, вже через тиждень Україна дізнається ім'я нової королеви краси. Фінал конкурсу відбудеться 21 жовтня.

Читайте також: