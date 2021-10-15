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Скільки коштує титул Міс Україна: зізнання засновника конкурсу Сергія Матяша

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
15 жовтня, 19:09
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Засновник і екс-директор конкурсу "Міс Україна" Сергій Матяш відверто розповів, скільки коштує титул найкрасивішої українки і навіщо продав призові місця. Читайте подробиці в матеріалі
Цього року фінал конкурсу "Міс Україна" відбудеться 21 жовтня
Цього року фінал конкурсу "Міс Україна" відбудеться 21 жовтня / Фото: instagram.com/missukraine_official

Засновник і екс-директор конкурсу "Міс Україна" Сергій Матяш зробив резонансну заява в програмі одного з українських телеканалів. Шоумен зізнався, що продавав призові місця в конкурсі.

Хоча ми і продовжуємо насолоджуватися красою 25-ти фіналісток цьогорічного конкурсу, повідомлення екс-директора шокує.

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Матяш абсолютно спокійно і відкрито розповів, що з 24-х конкурсів, які він проводив, 5-6 були куплені. Засновник "Міс Україна" зазначив, що за роки роботи не раз стикався з фінансовими проблемами, які вели до нестачі грошей для проведення масштабного фіналу події.

Сергій провів аналогію з тим, що в Україні, на жаль, легко можна купити держпосаду, не те що корону і звання найкрасивішої українки.

Одного разу мені запропонували суму в триста тисяч доларів. Таке було. Я сидів в одному громадському місці з керівником корпорації, який сказав: ось є учасниця, я хочу, щоб вона була першою. Ви скажіть так і зараз мій водій з машини принесе вам гроші, – зізнався Матяш.

Назвати імена учасниць, які купували титул "Міс Україна" або роки, коли це відбувалося, Матяш, звичайно, відмовився.

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Нагадаємо, вже через тиждень Україна дізнається ім'я нової королеви краси. Фінал конкурсу відбудеться 21 жовтня.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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