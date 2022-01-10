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"Зупиніться! Це ублюдство!": MARUV випустила пісню про вакцинацію

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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10 січня, 09:15
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Співачка наголошує, що пісня Shpok Shpok – це "гостре соціальне висловлювання сатиричного характеру"
MARUV випустила нову пісню під ім'ям свого альтер- его
MARUV випустила нову пісню під ім'ям свого альтер- его / Фото: YouTube, instagram.com/maruvofficial

Для свого музичного альтер-его SHLAKOBLOCHINA Марув (Анна Корсунь) створила окремий YouTube-канал. Там артистка опублікувала lyric video для нового твору про вакцинацію та коронавірус, яке називається Shpok Shpok.

У пісні вона співає про дівчинку Аню, яка розсекретила світову змову, відмовилася від вакцини та попереджала всіх про шкоду 5G.

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Слухати онлайн SHLAKOBLOCHINA — Shpok Shpok:

Ось, що про трек думають шанувальники Ані:

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  • "Трек хоч і заявлений як сатиричного характеру, але там вся правда-матка про ситуацію у світі останніми роками. У жарті є частка жарту, решта правда"
  • "Чесно сказати, останні релізи Шлакоблочини доставляють більше, ніж Марув"

Скріншот: YouTube

  • "Такий яскравий і кумедний візуал. Пісня клас, як завжди настрій піднімає!"
  • "Деградує суспільство, що скажеш. Але це ж весело. Деградуємо далі. Аня, ти найкраща"

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Скріншот: YouTube

До речі, у пісні є кілька фраз українською і відсилання до екс-президента України Януковича, який втік з країни.

Раніше MARUV у латексі вшанувала пам'ять дідуся піснею українською мовою.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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