Остапчук з дружиною купили приватний будинок під Києвом: Буде своє сімейне гніздечко (фото)

Ведучий вокального шоу "Співають всі!", яке виходить на телеканалі "Україна" щосуботи о 21:00, Володимир Остапчук повідомив радісну новину – разом з дружиною Христиною вони будують власне сімейне гніздечко

Володимир Остапчук та його дружина будують заміський будинок / Фото: instagram.com/kristygor

Володимир і його дружина Христина, яка нещодавно перенесла операцію, скоро святкуватимуть першу річницю весілля. Зараз пара живе в орендованій квартирі в центрі столиці, але вони не раз зізнавалися, що мріють про заміський будинок. І ось бажання Остапчуків нарешті здійсниться.

Про це ведучий масштабного талант-шоу "Співають всі!" Володимир Остапчук написав у своєму Instagram-акаунті.

У нас буде будинок! Так, така довгоочікувана для нас новина – у Остапчуків буде своє сімейне гніздечко, – повідомив він.

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Ведучий гіпершоу "МАСКА" також розмістив кілька фото, на яких вони з Христиною позують на тлі дому, який будується. Пара пообіцяла ділитися з підписниками подробицями будівництва, оскільки ця тема цікава й актуальна для багатьох. Ну а заїхати у власне житло під Києвом Остапчуки планують вже наступного року.

Володимир і Христина Остапчук переїдуть у приватний будинок наступного року / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Як повідомлялося раніше, телеканал "Україна" працює над другим сезоном мегапопулярного шоу "Маска" за міжнародним форматом The Masked Singer. Чекайте продовження найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

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