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Остапчук з дружиною купили приватний будинок під Києвом: Буде своє сімейне гніздечко (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
20 вересня, 14:35
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Ведучий вокального шоу "Співають всі!", яке виходить на телеканалі "Україна" щосуботи о 21:00, Володимир Остапчук повідомив радісну новину – разом з дружиною Христиною вони будують власне сімейне гніздечко
Володимир Остапчук та його дружина будують заміський будинок
Володимир Остапчук та його дружина будують заміський будинок / Фото: instagram.com/kristygor

Володимир і його дружина Христина, яка нещодавно перенесла операцію, скоро святкуватимуть першу річницю весілля. Зараз пара живе в орендованій квартирі в центрі столиці, але вони не раз зізнавалися, що мріють про заміський будинок. І ось бажання Остапчуків нарешті здійсниться.

Про це ведучий масштабного талант-шоу "Співають всі!" Володимир Остапчук написав у своєму Instagram-акаунті.

У нас буде будинок! Так, така довгоочікувана для нас новина – у Остапчуків буде своє сімейне гніздечко, – повідомив він.

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Ведучий гіпершоу "МАСКА" також розмістив кілька фото, на яких вони з Христиною позують на тлі дому, який будується. Пара пообіцяла ділитися з підписниками подробицями будівництва, оскільки ця тема цікава й актуальна для багатьох. Ну а заїхати у власне житло під Києвом Остапчуки планують вже наступного року.

Володимир і Христина Остапчук переїдуть у приватний будинок наступного року
Володимир і Христина Остапчук переїдуть у приватний будинок наступного року / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Як повідомлялося раніше, телеканал "Україна" працює над другим сезоном мегапопулярного шоу "Маска" за міжнародним форматом The Masked Singer. Чекайте продовження найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

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Дивіться також інтерв'ю з Володимиром Остапчуком в програмі "Зірковий шлях":

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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