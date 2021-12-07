Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Шахтар - Шериф: онлайн Шахтар - Шериф: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 😷 Штам Омікрон

Тізер Поттера

Стиль дочки Джолі

Мами за 40

Дім Gucci. Рецензія

Шоу "Маска". Сезон 2

Схудлі зірки
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Від Måneskin до Бібера: TikTok-хітів в Україні за 2021 рік

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
7 грудня, 19:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ось і TikTok підбив підсумки року та представив найвірусніші треки, під які користувачі створювали трендові відеоролики. Які ж сингли здобули популярність завдяки танцям блогерів у Мережі?
TikTok назвав 5 найпопулярніших пісень для створення відеороликів у 2021 році.
TikTok назвав 5 найпопулярніших пісень для створення відеороликів у 2021 році. / Фото: instagram.com/justinbieber, instagram.com/maneskinofficial

Ми вже знаємо, що слухали українці на Spotify у 2021 році, та які артисти стали найпопулярнішими. А що ж нам скаже TikTok? Хто на цій платформі прославився найбільше?

Що ж, до вашої уваги платформа назвала топ-5 пісень, під які фоловери створювали ролики у 2021 році. Саме ці треки були на репіті у всьому світі, і стали популярними завдяки трендовим танцям блогерів!

Реклама

На офіційному сайті TikTok пояснили, що найбільше у 2021 році користувачі використовували такі стилі як поп, хіп-хоп, реп, електроніка, ну і куди ж без танцювальної музики. Зазначимо, що це було очікувано.

А ось безперечним лідером за кількістю згадок у відео став хіт австралійського репера Masked Wolf – Astronaut In The Ocean. Цікаво, що артист випустив сингл ще у 2019 році, проте завдяки TikTok трек завірусився саме у 2021-му.

Реклама

Другу сходинку зайняли переможці "Євробачення-2021" Måneskin. Втім, популярність у застосунку вони здобули не завдяки власній пісні, а каверу на Beggin дуету Madcon. Гурт вперше виконав цю пісню понад три роки тому, а офіційний кавер презентували чотири місяці тому. І ось те легендарне "ра-та-та-та" дуже сподобалося користувачам, які чимало записали роликів.

Третє місце дісталось 21-річному реперу Popp Hunna з його творінням – Adderall (Corvette Corvette).

Реклама

На четвертому місці розташувався 17-річний канадський музикант ElyOtto. Його депресивна композиція про низький рівень цукру в крові – SugarCrash! принесла артисту всесвітню популярність та контракт із лейблом RCA Records, з яким співпрацюють відомі репери – A$AP Rocky та Kings of Leon.

І топ-5 популярних треків TikTok закриває Джастін Бібер та The Kid Laroi з треком Stay.

До речі, нещодавно ми писали про топ найпопулярніших роликів на YouTube в Україні за 2021 рік. У цьому році українські користувачі віддали перевагу перегляду інтерв'ю, розважальних шоу та кліпів.

Читайте також:

    Анастасія Рогожінська
    Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
    Реклама
    Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
    Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

    Далі по темі

    Все про зірок
    Показати більше
    Реклама
    Останні новини
    Більше новин
    Новини Life
    Показати більше
    Лайфхаки для життя
    Follow the ЗІРКИ
    На кого підписатись
    Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
    Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
    Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
    Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
    Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
    Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
    Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
    Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
    Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
    Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
    1/2
    Зворотній відлік
    До Нового року залишилось:
    Готуємось разом
    Під ялинку!
    Прем'єра тижня
    Post Malone and The Weeknd - One Right Now
    Кліп знятий українкою
    Happy New Year
    А ви вже вбрали ялинку?
    Цитата дня

    Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

    Єлизавета II царююча королева Великобританії
    Цитати Її Величності
    Be like Carrie Bradshow
    Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
    Скільки коштує житло у стилі Керрі
    Весілля року
    Періс Гілтон & Картер Реум
    Деталі зіркового весілля
    Зірка 2000-х
    Куди зникла співачка Лама
    Дивитися інтерв'ю
    Зірки
    google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
    Закладки
    Перейти на сайт logo
    Ми в соціальних мережах

    Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

    Прийняти