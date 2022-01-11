Від тихої дівчинки до скандальної персони: як Ані Лорак розпестила 10-річну доньку

Зараз доньці Ані Лорак та її екс-чоловіка Мурата Налчаджіоглу лише 10 років. Втім, незважаючи на такий юний вік, дівчинка вже встигла прославитися своєю розпещеністю

Що відомо про доньку Ані Лорак та Мурата Налчаджіоглу - 10-річній Софії. / Фото: instagram.com/anilorak

Останнім часом Софія все частіше почала з'являтися разом із зірковою мамою на ТБ та різних світських заходах. Тож глядачі вже встигли розглянути, як росте хрещениця Філіпа Кіркорова. Деякі вважають, що дівчинці занадто багато дозволяють у такі роки і що це згодом може вплинути на неї.

"Сьогодні" вирішили розібратися, чому 10-річна донька Ані Лорак вже заробила скандальну репутацію і чи сприяє цьому сама артистка.

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Дівчинка не цурається мату

Раніше Мережу "рознесло" скандальне відео за участю Софії, де вона лається! Минулого року дівчинка, відпочиваючи з батьком Муратом та його нареченою у Буковелі, покаталася на одному з атракціонів. Такий екстрим вивів дівчинку на емоції, які було видно на ролику, опублікованому Налчаджіоглу в соцмережах.

Швидко. Й*пт, г*вно*, ж*па, – говорила Софія.

Після негативних коментарів фоловерів Мурат приховав публікацію і зазначив, що дочка так висловилася, бо просто була на емоціях. Але, мабуть, це не вперше дівчинка нецензурно виражалася.

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Ані Лорак ні в чому не обмежує доньку

Раніше Ані Лорак в одному інтерв'ю відверто зізналася, що вона не втручається у життя єдиної дочки, надаючи їй повну свободу дій!

Я вважаю, що дитина має розвиватися творчо та всебічно. Якщо все забороняти, є можливість втратити особистість, якою моя дочка є, – сказала вона.

Артистка зазначає, що вже зіштовхнулася із наслідками вільного виховання. Софія робить помилки, але Лорак свідомо в це не втручається. Співачка вважає, що дівчинка сама має робити висновки. А мама лише підтримує дочку у її рішеннях.

Ані Лорак дає повну свободу доньці. / Фото: instagram.com/anilorak

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Звичайно, через такі "вільні правила" виховання Лорак залишається для Софії ідеальною мамою і найкращою подружкою. Ймовірно, тому артистка не робить більш жорстких дій, щоб не зіпсувати таку ідилію.

Більше того, у віці дев'яти років зірка дозволила Софії завести особистий обліковий запис в Instagram, що теж багатьом не сподобалося. Але зараз профіль дівчинки заблокований.

Елітне навчання у Росії

Оскільки Софія разом із Ані Лорак проживає в Москві, то й навчається вона у тому ж місті. Співачка обрала для дівчинки одну з найпрестижніших шкіл серед зірок російського шоу-бізу – Павлівська гімназія. Навчальний заклад створено на базі Вищої школи економіки, у ньому викладають носії іноземних мов та кандидати наук. І найцікавіше, коштує елітне навчання Софії майже півтора мільйона рублів на рік (365 тисяч гривень).

Дочка Ані Лорак вчиться в елітній школі в Москві / Фото: instagram.com/anilorak

Більше того, за додаткову плату можна відвідувати різні спортивні секції. Зокрема, плавання, гімнастику та бальні танці.

Відомо, що разом із Софією у цій гімназії навчаються доньки Глюкози, Олександра Ревви та співачки Слави.

Дорогі вбрання та експерименти з іміджем

Дочка Ані Лорак ходить лише до четвертого класу, але вона вже вміє відрізнятися від своїх однолітків. Так, на перше вересня Софія вирішила поекспериментувати з іміджем – вона пофарбувала декілька пасм волосся.

Ані Лорак з донькою Софією / Фото: instagram.com/anilorak

Загалом дівчинка, як і її зіркова матуся, завжди з'являється на публіці у брендовому одязі.

Донька Ані Лорак завжди одягається стильно. / Фото: instagram.com/anilorak

Софія любить публічність

Вже зараз дівчинка пробує себе у ролі артистки, що дуже підтримує її мати. Ще в грудні вона з Ані Лорак та Філіпом Кіркоровим і його спадкоємцями стала ведучою популярної російської програми "Модний вирок". Софія з'явилася в яскраво-салатовій кофті зі спідницею та колготках із принтом татуювань.

Діти Філіпа Кіркорова та дочка Ані Лорак стали ведучими "Модного вироку" / Фото: instagram.com/fkirkorov

А вже у січні дівчинка разом із мамою заспівала різдвяну пісню на російському "Першому каналі".

Розкішне святкування 10-річчя

У червні 2021 року Софії виповнилося 10 років. З нагоди дня народження доньки Ані Лорак влаштувала гучне гуляння. На свято було запрошено чимало друзів дівчинки, також були аніматори, багато кульок та величезний торт. Ймовірно, такий захід вдарив по кишені артистки, проте їй для дочки нічого не шкода.

Влітку Софії виповнилося 10 років. / Фото: instagram.com/anilorak

Як ми бачимо, Ані Лорак справді дозволяє маленькій дочці абсолютно все: експериментувати, виступати на велику публіку, лаятись. А Софія активно користується і хвалиться цим, провокуючи скандал довкола себе.

Зазначимо, що батько Софії зараз будує стосунки з киянкою Лілею, яка працює візажисткою та виховує доньку Олександру. Також Мурат активно проводить дозвілля і з донькою від попереднього шлюбу.