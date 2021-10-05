Батько Джамали переніс операцію. Співачка показала перші фото з ним

Джамала опублікувала в сторіс кадри зі своїм батьком Алімом Джамаладіновим, який нещодавно переніс складну операцію. Співачка зізналася, що тиждень для неї був дуже важким

Батько Джамали переніс операцію / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нещодавно стало відомо, що Джа купила ділянку під Києвом і тепер вона буде жити в будинку поруч із Дорофєєвою і Монатиком. Та головне, за словами артистки – здоров'я близьких.

В сторіс Джамала опублікувала відео зі своїм батьком. Співачка відвідала Аліма Джамаладінова після операції, про що також повідомила підписникам.

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Був дуже складний минулий тиждень. Татові зробили операцію, – написала в соцмережі Джамала.

Джамала зі своїм батьком / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

У кадрі Джамала з'явилася без макіяжу, в повсякденному одязі. Її батько похвалив зіркову дочку за танці, назвавши її професіоналкою: "Ти ж у мене не танцівниця, ти ж у мене професіоналка" і додав, що чекає релізу її нового альбому.

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Джамала зі своїм батьком / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Цього літа Джамала відпочивала в Єгипті разом із сім'єю. Батько співачки проводив час з онуками на пляжі і співав їм кримськотатарські пісні. Зворушливим відео Джа теж поділилася з фоловерами у Instagram.

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Джамала розповіла про буллінг, який їй довелося переживати під час вагітності і після пологів:

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