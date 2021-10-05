Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова ⚡ Обвал соцмереж і сервісів Міс Україна-2021 - фото 🚨 Затримання Саакашвілі

Вихід Джей Ло

Руслана вагітна?

Insta-розлучення

Наречена Мурата

Тунель Єлизавети II

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Батько Джамали переніс операцію. Співачка показала перші фото з ним

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
5 жовтня, 12:04
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Джамала опублікувала в сторіс кадри зі своїм батьком Алімом Джамаладіновим, який нещодавно переніс складну операцію. Співачка зізналася, що тиждень для неї був дуже важким
Батько Джамали переніс операцію
Батько Джамали переніс операцію / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нещодавно стало відомо, що Джа купила ділянку під Києвом і тепер вона буде жити в будинку поруч із Дорофєєвою і Монатиком. Та головне, за словами артистки – здоров'я близьких.

В сторіс Джамала опублікувала відео зі своїм батьком. Співачка відвідала Аліма Джамаладінова після операції, про що також повідомила підписникам.

Реклама

Був дуже складний минулий тиждень. Татові зробили операцію, – написала в соцмережі Джамала.

Джамала зі своїм батьком / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

У кадрі Джамала з'явилася без макіяжу, в повсякденному одязі. Її батько похвалив зіркову дочку за танці, назвавши її професіоналкою: "Ти ж у мене не танцівниця, ти ж у мене професіоналка" і додав, що чекає релізу її нового альбому.

Реклама

Джамала зі своїм батьком / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Цього літа Джамала відпочивала в Єгипті разом із сім'єю. Батько співачки проводив час з онуками на пляжі і співав їм кримськотатарські пісні. Зворушливим відео Джа теж поділилася з фоловерами у Instagram.

Реклама

Джамала розповіла про буллінг, який їй довелося переживати під час вагітності і після пологів:

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Цитата дня

Немає нічого в цьому житті сильнішого, ніж дати життя. Найбільше в цьому житті чіпає - це сім'я. Не можна бути самотньою, можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя

Руслана Лижичко співачка
Вагітна?
Всі обговорюють
Нові фото ексчоловіка Ані Лорак — Мурата з нареченою
Дуже схожі!
Очікувана прем'єра
У прокат вийшов "Титан" - переможець "Канн-2021"
Що варто знати про фільм
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти