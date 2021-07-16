Відбиток пальця Тіни Кароль був проданий за 100 тисяч грн: на що співачка витратить суму

Артистка продала цифровий лот на NFT-аукціоні. Тіна Кароль поділилася з підписниками новиною і розповіла, куди витратить всі виручені гроші

Тіна Кароль продала свій відбиток пальця за 100 тисяч гривень / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль, яка вперше показала уривок невиданого кліпу, на своїй сторінці в Instagram оголосила, що її відбиток був проданий на NFT-аукціоні. Цифровий відбиток пальця артистки пішов з молотка за 100 тисяч гривень. Артистка пояснила, на що збирається витратити таку суму.

Всі виручені кошти передаю в проєкт "Молода кров" – майбутній україномовний альбом, вихід якого приурочений до Дня Незалежності України. У ньому ви почуєте несподівані дуети та ми разом відкриємо нові імена. Важливо пам'ятати історію та створювати нову. Проєкт "Молода кров" про музику і молодих виконавців, які будуть звучати завтра, – написала Тіна.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Що таке NFT?

Останнім часом NFT-арт став дуже популярний серед знаменитостей і діячів мистецтва. NFT (non-fungible token) або невзаємозамінними токен – це вид криптографічних токенов, які не можуть бути обмінені або заміщені аналогічними токенами. Тобто кожен оригінал цифрового арт-об'єкту в даному випадку унікальний, а його копії не мають ніякої цінності. Грубо кажучи, NFT – певна мітка для такого об'єкта, яка робить його унікальним.

Простіше кажучи, токен (token з англ. – жетон) – це цифовий аналог "цінних паперів". Цінність токенів визначається їхніми творцями. Будь-який арт-об'єкт можна оцінити як в грошовому еквіваленті, так і в токенах. Тіна Кароль, до слова, оцінила свій цифровий відбиток пальця в 3000 доларів (приблизно 80 тисяч гривень).

Раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль ледь не задихнулася під час виступу на Atlas Weekend.

Зірки розказали про свою залежність від телефонів – дивіться сюжет: