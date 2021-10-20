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Думала, будемо вбивати одну одну: очікування і реальність учасниць Міс Україна 2021

Ексклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
20 жовтня, 08:33
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Ми дізналися у учасниць українського конкурсу краси, що їм здалося звичним під час підготовки, а що їх здивувало. Харчування, спільне проживання в таборі і стосунки із суперницями – дізнайтеся, що розповіли нам красуні
Учасниці "Міс Україна" розповіли про свою підготовку - що очікували, а чого ні
Учасниці "Міс Україна" розповіли про свою підготовку - що очікували, а чого ні / Фото: Колаж: Сьогодні, Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Зараз весь час дівчата знаходяться в підготовчому таборі, який розташований недалеко від Києва. "Сьогодні" побували в місці, де зараз проживають учасниці конкурсу. Раніше дівчата ексклюзивно показали і розповіли нам про те, як їм живеться у таборі, а тепер ми розпитали красунь про їхні очікування від підготовки до конкурсу, конкуренток та участі.

Нантіна Дрончак

26-річна учасниця конкурсу Нантіна Дрончак спочатку трохи напружено ставилася до періоду підготовки, адже не знала, яка атмосфера буде панувати в таборі:

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Я була дуже насторожена, тому що раніше брала участь у ТВ-проєкті, і там була напружена атмосфера – штучно створені конфлікти для того, щоб шоу було цікавим. Тому я очікувала, що тут буде щось подібне. В результаті все набагато краще. В якихось моментах важче, тому що у нас дуже насичений графік. Ми прокидаємося о 7:00 ранку, о 8:00 у нас тренування, і весь день до вечора – все розписано. Я очікувала меншого навантаження, – ділиться Натина.

Нантіна Дрончак, учасниця "Міс Україна 2021"
Нантіна Дрончак, учасниця "Міс Україна 2021" / Фото: instagram.com/nantina__

Ще один момент, який здивував дівчину – це їжа. За словами Нантіни, раціон харчування в таборі досить строгий – все це заради самих же дівчат і їхніх фігур. Для дівчини такий режим став справжнім викликом.

Їжа мене шокувала. По перше, маленькі порції , по-друге, набір продуктів. Немає ані цукру, ані масла, нічого. Наприклад, у нас був сир з абрикосом порізаним – це максимально десертне. Я звикла їсти смачно і не дуже себе обмежую. У мене хороший обмін речовин. Для мене це челендж, тому що коли ти звик до іншої їжі, ця здається тобі несмачною, – пояснює Нантіна.

Нантіна зізналася, що переживала стосовно своїх суперниць – дівчина передбачала, що вони можуть страждати на "зіркову хворобу" і спілкуватися буде важко. На ділі всі учасниці виявилися досить доброзичливими дівчатами.

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Учасниці конкурсу "Міс Україна 2021"
Учасниці конкурсу "Міс Україна 2021" / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Марина Литвин

Ще одна учасниця конкурсу, модель Марина Литвин, солідарна з Нантіною – дівчина не очікувала, що конкурентки виявляться доброзичливими і всі подружаться.

Дуже переживала, з ким мене поселять, тому що ми самі не вибираємо (в таборі дівчата живуть по двоє в номер – Ред.). Ми вибирали рандомно, нам зробили мішечок з іменами. Мені здається, ми розподілилися долею, всі дівчатка приблизно схожі інтересами, всім комфортно жити. Ми всі такі дружні, я думала ми тут будемо вбивати одна одну, конкурентки. Є такі дівчатка характерні, я боялася, щоб мене не "задавили". Ми злагоджено працюємо, все дуже класно. Складно вставати вранці, – каже Марина.

Марина Литвин, учасниця "Міс Україна 2021"
Марина Литвин, учасниця "Міс Україна 2021" / Фото: instagram.com/litvin_marina_

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Ольга Шамрай

Ольга проживає і працює в Польщі. В Україну приїжджає максимум раз на місяць. Волею долі дівчина опинилася на конкурсі – вона приєдналася до кастингу, який проходив в одному з торгових центрів Києва.

Я знаю Настю (Анастасію Руду – Ред.), яка брала участь в одному з ТВ-проєктів про моделей. Вона мені розповідала, які там були умови для життя, їжа, тому у мене така картинка склалася... не дуже. Як тільки ми зайшли, всі побачили мою реакцію, вона була така: "О, тут тепло". Будиночки красиві і всередині дуже затишно. Мені тут дуже комфортно і приємно, – зізнається Ольга.

Ольга Шамрай, учасниця "Міс Україна 2021"
Ольга Шамрай, учасниця "Міс Україна 2021" / Фото: instagram.com/olya_shamrai

Анастасія Руда

Анастасія Руда – ексучасниця шоу "Топ-модель по-українськи". За словами дівчини, умови на шоу і в таборі учасниць конкурсу "Міс Україна" – небо і земля. Графік в таборі хоч і жорсткий, але є більше свободи і більше приємна атмосфера. До слова, на конкурс Настя потрапила з третього разу.

У мене тут є телефон, у мене є свобода, немає багато вільного часу, але я можу робити все, що хочу. Нормальні адекватні дівчата, спілкування. Графік і ритм дуже насичені, але мені подобається. Я впевнена, що повернуся до звичайного життя і буду сумувати за цим. Мені подобається таке харчування, тому що таким чином я схудну. Я намагаюся правильно харчуватись, але не настільки. Тут взагалі навіть ложечку меду в кашу не дають, хоча б цього хотілось, – каже Анастасія.

Анастасія Руда, учасниця "Міс Україна 2021"
Анастасія Руда, учасниця "Міс Україна 2021" / Фото: instagram.com/____rudi_____

Загалом, табір підготовки до фіналу конкурсу "Міс Україна" – це вам не курорт! Доводиться обмежувати себе в їжі, багато тренуватися і бути у формі, рано вставати і не пропускати жодну репетицію та інші заходи. Але все це робиться заради прекрасного результату, а значить – воно того варте!

Учасниці "Міс Україна 2021"
Учасниці "Міс Україна 2021" / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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