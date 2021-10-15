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Паніка, радість і втрата заробітку: українські зірки по-різному пережили падіння соцмереж (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
15 жовтня, 15:58
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Днями в більш ніж в трьох з половиною мільярдів людей мало не стався серцевий напад, після того, як найпопулярніші соцмережі Facebook, Instagram і деякі месенджери на шість годин припинили роботу
Як зірки пережили падіння соцмереж
Як зірки пережили падіння соцмереж / Фото: YouTube

Шестигодинний збій коштував власнику Facebook Марку Цукербергу мільярди доларів. Акції його компанії різко впали, а сам Марк опустився на п'яте місце в списку Forbes.

Тиша в соцмережах змусила запанікувати півсвіту активних інтернет-користувачів.

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Я довго не розуміла, що сталося, я весь час перезавантажувала свій телефон, шукала вайфай, – говорить Ассія Ахат.

А ось чоловік співачки Маші Фокіної на час збою соцмереж взагалі запідозрив кохану в зраді після того, як не міг із нею зв'язатися.

Чоловік живе в Каліфорнії і ми спілкуємося по WhatsApp, і я трошки стрессанула, коли не змогла йому відповісти, де я. Тому що в Америці він працював, як не дивно, – каже співачка і додає, що в підсумку все вирішилося добре.

Маша Фокіна ледь не посварилася із чоловіком через проблеми з месенджером / Фото: YouTube

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Та ще більше паніки серед інтернет-користувачів викликали чутки, що соцмережі зникли назавжди.

Я як уявила, що він (Інстаграм – ред.) зникне – мені стало сумно, адже у мене тут ви і майже все життя, – звернулася до своїх підписників акторка Наталка Денисенко.

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Тим часом екс-учасниця групи "ВІА Гра" Міша Романова не панікувала, а наводила вдома порядок:

Я подумала: боже, нарешті у мене є час, щоб прибрати квартиру, скласти свої речі. Тому що завжди в такому режимі ти живеш, кудись біжиш, запізнюєшся.

Співачка і блогерка Анна Трінчер, у якої 1.7 мільйона підписників в Інстаграм, зізналася: такого стресу вона в житті не відчувала.

Здавалося, що зараз насувається зомбі-апокаліпсис і ми всі помремо. Це твій заробіток, твій бізнес, як далі жити... Здається, що це все закінчилося і ми більше ніколи не повернемося в ці соцмережі. Але потім просто я відпустила думку, відклала телефон, задумалася: ок, якщо не соцмережі, як мені проводити час в реальному світі..., – розповіла співачка.

Хто ще із зірок спокійно прожив ці шість годин без соцмереж, а хто позбувся заробітку на рекламі, дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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