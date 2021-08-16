Панорамні вікна з видом на ліс: DZIDZIO показав квартиру мрії, яку купив у Києві

Артист придбав нерухомість в затишному районі столиці ще два роки тому, але розповів про це тільки зараз

DZIDZIO показав розкішну квартиру в Києві - фото / Фото: instagram.com/dzidzio

Михайло Хома називає своє придбання неймовірно красивим. Судячи зі світлин, які артист опублікував в Instagram, все так і є.

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Апартаменти знаходяться на другому поверсі, а з вікон відкривається шикарний краєвид на водойму і зелену природу.

Два роки тому я купив надзвичайно-красиву квартиру, з вікон якої відкривається вода, гори і мій улюблений захід сонця. Коли шукав, то перебрав багато варіантів, хотів поєднати працювати в Києві і жити серед природи, – розповів підписникам Михайло Хома.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

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Колишня дружина DZIDZIO – співачка Slavia – в коментарях подякувала Михайлу за те, що він здійснив її мрію.

Я закохалася в це місце з першого погляду. Дякую, Михайло, що здійснив мою мрію, – написала Ярослава (справжнє ім'я Slavia).

Скріншот: instagram.com/dzidzio

Дзідзьо відповів, що це місце Ярославі дуже пасує. Готові посперечатися, фанати пари вже обговорюють возз'єднання Михайла і Ярослави.

Що відомо про розлучення DZIDZIO і Slavia

Подружжя прожило в шлюбі 8 років, а стосунки їхні почалися близько 20-ти років тому. Навесні цього року Михайло Хома повідомив, що розлучається із дружиною.

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SLAVIA та DZIDZIO / Фото: instagram.com/slavia_official

Ярослава розповідала в інтерв'ю, що намагалася врятувати шлюб, та все ж вони з Дзідзьо вирішили розлучитися. У подальших коментарях Slavia скаржилася на те, що все рідше спілкується з DZIDZIO і відчуває психологічний тиск з його боку.

Судячи по вищезгаданим коментарям "ексів", вони все ж залишилися в гарних стосунках.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю SLAVIA для програми "Зірковий шлях":

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