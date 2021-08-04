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Павло Зібров написав свій хіт "Женщина любимая" не про дружину Марину

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
4 серпня, 18:09
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24 серпня телеканал "Україна" покаже грандіозне шоу "З Днем народження, Україно!". Спеціально до 30-річчя нашої країни найпопулярніші артисти виконають улюблені пісні всіх поколінь. Серед них і Павло Зібров
Павло Зібров зізнався, що його улюблена пісня зі свого репертуару - «Женщина любимая"
Павло Зібров зізнався, що його улюблена пісня зі свого репертуару - «Женщина любимая" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Народний артист України Павло Зібров заспіває відразу дві свої композиції: "Марина" і "Мертві бджоли не гудуть". За лаштунками шоу співак зізнався, що його улюблена пісня зі свого репертуару – "Женщина любимая". Виявляється, ця пісня не про його дружину – Марину, з якої вони в шлюбі 26 років:

Всі думають, що я цю пісню присвятив дружині. Але насправді вона присвячена моїй дочці Діані. Коли їй був місяць-півтора, я був поруч з нею вночі – годував, міняв підгузки, а поруч лежали вірші цієї пісні. Мені все не вдавалося написати музику. А дочка ніяк не хотіла засинати.

За його словами, коли я о п'ятій ранку йому нарешті вдалося заколихати дитину – народилася пісня.

Павло Зібров зізнався, що його улюблена пісня зі свого репертуару –
Павло Зібров зізнався, що його улюблена пісня зі свого репертуару – "Женщина любимая / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Крім того, артист розповів, який рік за 30-річчя незалежної України вважає найкращим для себе:

Рік народження моєї дочки був крутим! Ми дуже довго чекали, і ось нарешті Маринка народила нашу любов!

Нагадаємо, в масштабному шоу "З Днем народження, Україно!" глядачі телеканалу "Україна" також побачать вражаючі виступи таких зірок, як:

  • VERKA SERDUCHKA,
  • Олі Полякової,
  • Олега Винника,
  • NK,
  • Наталі Могилевської,
  • MONATIK,
  • Макса Барських,
  • Ірини Білик,
  • TAYANNA,
  • Артема Пивоварова,
  • Руслани,
  • ALEKSEEV,
  • Анастасії Приходько,
  • Олі Цибульської,
  • SLAVA KAMINSKA,
  • Арсена Мірзояна,
  • Lida Lee,
  • груп DZIDZIO,
  • KAZKA,
  • "ВВ",
  • "Беz обмеження",
  • Go A,
  • KADNAY.

Діана Зіброва розповіла про батьків і зіркове прізвище – дивіться відео:

Тим часом Dj NANA розповіла, що не хоче пишного весілля з Русланом Квінтою.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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Я готова і хочу створити сім'ю. Сьогодні я готова визнати: я була двічі одружена, та жодного разу не хотіла по-справжньому створити сім'ю і від жодного чоловіка не хотіла народити дитину.

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