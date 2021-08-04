Павло Зібров написав свій хіт "Женщина любимая" не про дружину Марину

Народний артист України Павло Зібров заспіває відразу дві свої композиції: "Марина" і "Мертві бджоли не гудуть". За лаштунками шоу співак зізнався, що його улюблена пісня зі свого репертуару – "Женщина любимая". Виявляється, ця пісня не про його дружину – Марину, з якої вони в шлюбі 26 років:
Всі думають, що я цю пісню присвятив дружині. Але насправді вона присвячена моїй дочці Діані. Коли їй був місяць-півтора, я був поруч з нею вночі – годував, міняв підгузки, а поруч лежали вірші цієї пісні. Мені все не вдавалося написати музику. А дочка ніяк не хотіла засинати.
За його словами, коли я о п'ятій ранку йому нарешті вдалося заколихати дитину – народилася пісня.
Крім того, артист розповів, який рік за 30-річчя незалежної України вважає найкращим для себе:
Рік народження моєї дочки був крутим! Ми дуже довго чекали, і ось нарешті Маринка народила нашу любов!
Нагадаємо, в масштабному шоу "З Днем народження, Україно!" глядачі телеканалу "Україна" також побачать вражаючі виступи таких зірок, як:
- VERKA SERDUCHKA,
- Олі Полякової,
- Олега Винника,
- NK,
- Наталі Могилевської,
- MONATIK,
- Макса Барських,
- Ірини Білик,
- TAYANNA,
- Артема Пивоварова,
- Руслани,
- ALEKSEEV,
- Анастасії Приходько,
- Олі Цибульської,
- SLAVA KAMINSKA,
- Арсена Мірзояна,
- Lida Lee,
- груп DZIDZIO,
- KAZKA,
- "ВВ",
- "Беz обмеження",
- Go A,
- KADNAY.
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