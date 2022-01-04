Зібров про концерти Лорак в Україні та артистів, які гастролюють у РФ: "Одіозним тут робити нічого!"

Народний артист України Павло Зібров поділився з нами думкою про українських виконавців, які повертаються додому після гастролей у РФ, та російських артистів, які гастролюють Україною

Павло Зібров висловив свою позицію щодо гастролей артистів із РФ / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Весною цього року Ані Лорак, яка вже довгий час гастролює Росією, дасть одразу три концерти в Україні – у Харкові, Запоріжжі та Херсоні. Влітку минулого року артистка дала концерти в Одесі – тоді Лорак виступила на батьківщині вперше за сім років.

Ми поцікавилися у артистів та продюсерів, що вони думають стосовно українських артистів, які давно працюють у країні-агресорі, але зараз різко захотіли повернутися додому.

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Ось що з цього приводу розповів "Сьогодні" Павло Зібров.

Одіозним тут нічого робити! Вони зробили свій вибір – не ми за них, а вони! Сім років війни. Дорослі люди ж, – каже Павло Миколайович.

Павло Зібров розповів, що думає про українських артистів, які гастролюють РФ / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Ми також поцікавилися у народного артиста, як він ставиться до приїздів в Україну російських артистів, які відвідували тимчасово окупований Крим та підтримують політику Кремля.

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Мене дивує Шуфутинський (російський співак Михайло Шуфутинський. – Ред.). Він же був у Криму. Якщо вже для всіх робити (заборону на виступи. – Ред.), то для всіх. Мене дивує, що все так вибірково. Дивлюся – висять його афіші на 8 березня. Прекрасний артист, мені подобається його творчість, але якщо артисти зайняли свою позицію – не за Україну – і порушують закони нашої країни, то які можуть бути винятки? Чому? Я думаю, що розберуться потрібні служби, – коментує артист.

Нагадаємо, що продюсер Ігор Кондратюк після концертів Лорак в Україні порівняв українських артистів у РФ із французькими куртизанками, які співпрацювали з гітлерівцями.