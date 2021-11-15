Павлік вперше зізнався, як розсекретили його роман із Репяховою

Цього року Віктор Павлік та Катерина Репяхова відсвяткувала шосту річницю романтичних стосунків

Віктор Павлік та Катерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Проте довгий час Віктору Павліку та Катерині Репяховій вдавалося зберігатися стосунки у секреті. Відомо, що їхній роман почався, коли артист ще був одружений з Ларисою Созаєвою. Можливо, пара й надалі не афішувала би особисте життя, якби не одне "але".

Якесь концертне агентство зателефонувало з черговим концертом, Катя надіслала райдер, а в ньому вказано, що поселення – ми разом в одному номері . Це стало на другий день сенсацією. Складний крок, діти, онуки, я доросла людина. Я розумів це все, але Катя правильно каже – у кохання немає кордонів, – зізнався Віктор Павлик у програмі "Світське життя".

Віктор Павлик та Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

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За словами Катерини Репяхової, вони з Віктором Павліком вирішили розповісти про свої стосунки, щоб уникнути розмов про молоду коханку.

Нагадаємо, Катерина Репяхова, яка молодше Павліка на 29 років , стала його четвертою дружиною Вони мають сина Михайла. Для Віктора це четверта дитина, а для Рєпяхової – перша.

Відносини пари розпочалися у 2015 році. Репяхова неодноразово зізнавалася, що з дитинства любила творчість Павліка і їздила на його концерти.

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Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Віктором Павліком:

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