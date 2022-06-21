Павлу Зіброву – 65! Ці подарунки від дружини Марини та доньки Діани розчулили співака (фото)

21 червня володар найпишніших вусів країни планував святкувати день народження на сцені. Але через війну приймає привітання вдома. Хто подзвонив, а хто приїхав особисто – читайте в ексклюзивному матеріалі "Сьогодні"

Павло Зібров святкує 65-річчя у сімейному колі.

Що-що, а святкувати дні народження родина Павла Зіброва завжди вміла! Проте через початок повномасштабної війни гучні застілля та іечірки не на часі. Зараз народний улюбленець виступає на благодійних концертах перед ЗСУ. А нещодавно випустив композицію про те, як мільйони українців залишили свої домівки. Пісня отримала назву "Я так хочу додому".

Першими зіркового іменинника привітали дружина Марина та донька Діана.

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Павло Зібров із найріднішими жінками: дружиною Мариною та донькою Діаною / Фото: Колаж: Сьогодні

Та сама кохана, яку Зібров шукав "цілих 10 літ" (слова з пісні "Марина"), подарувала чоловікові магнолію. Її Павло Миколайович вже посадив на подвір’ї.

Марина Зіброва подарувала коханому чоловікові магнолію. Фото: особистий архів зірки

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Жінка добре знається на хобі співака. Бо садівництво, та й загалом земельні роботи – віддушина Народного артиста.

Донька Діана, в смартфоні якої зберігаються тисячі знімків зіркового батька, подарувала імениннику фотокартину.

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Дочка Діана подарувала батькові фотокартину. Фото: особистий архів зірки

Сайту "Сьогодні" дівчина розповіла, хто саме надихнув її на таку креативну ідею.

Я бачила таке в Інтернеті у західних зірок. Подумала: було б класно зробити Павлу Миколайовичу такий подарунок. Це колаж з різних фотографій. На згадку про всі-всі-всі моменти, якi були у житті. Йому такий подарунок дуже сподобався, – телефоном розповіла Діана Зіброва.

Особисто приїхати та привітати Павла Миколайовича з днем народження не змогли більшість зіркових друзів. Ірина Білик зараз за кордоном. Аліна Гросу з родиною в Чернівцях. Віталій Козловський на благодійному концерті у військовій частині. Але всі вони телефоном привітали Павла Зіброва.

Павло Зібров із Іриною Білик

Тож головні вуса країни святкує ювілей в сімейному колі. Серед гостей і куми: композитори Петро Мага та Юрій Рибчинський. Щодо побажання собі на день народження, то тут Павло Зібров дуже лаконічний.

Зараз ми усі єдині в бажанні – щоб якнайскоріше закінчилась війна!, – поділився з "Сьогодні" зірковий іменинник.

Святковий торт зіркового іменинника. Фото: особистий архів Павла Зіброва

Нагадаємо, за декілька днів до повномасштабного наступу армії РФ в Україну, донька Павла Зіброва, Діана, відсвяткувала 25-річчя.