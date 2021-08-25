Зірки
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Монако. Битва за ЛЧ! 🏅 Паралімпіада. Ігри сильних духом! 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України

Кузьму "оживили"

Квартира Кіркорова

Принци помирилися

Том фільмів

Скандал з Бочеллі

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Дитину Вакарчуку народила 39-річна шатенка – ЗМІ (фото)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
25 серпня, 22:23
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Стало известно, кто мать ребенка Святослава Вакарчука
Стало известно, кто мать ребенка Святослава Вакарчука / Фото: Колаж: Сьогодні

Юлія Безпечна
Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні

У медіа з 2003 року. Пишу про те, що відбувається в світі, поки ви спите. Працювала в Укрінформі, Українських новинах і РБК-Україна, на порталі Телекритика. Народилася в Білій Церкві, живу в Ірпені. 2003 року закінчила видавничий факультет НТУ КПІ, і відтоді моє професійне життя пов'язане із засобами масової інформації. Обожнюю італійську і грузинську кухню, люблю хороше кіно і книги, а також неспішні велопрогулянки на природі.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Опитування
Бебі-бум
Дружина Цекало вагітна!
Ого!
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Jamala
28 серпня/20:00
5 концертів серпня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти