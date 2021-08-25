Стало известно, кто мать ребенка Святослава Вакарчука / Фото: Колаж: Сьогодні
Дитину Вакарчуку народила 39-річна шатенка – ЗМІ (фото)
25 серпня, 22:23
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Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
У медіа з 2003 року. Пишу про те, що відбувається в світі, поки ви спите. Працювала в Укрінформі, Українських новинах і РБК-Україна, на порталі Телекритика. Народилася в Білій Церкві, живу в Ірпені. 2003 року закінчила видавничий факультет НТУ КПІ, і відтоді моє професійне життя пов'язане із засобами масової інформації. Обожнюю італійську і грузинську кухню, люблю хороше кіно і книги, а також неспішні велопрогулянки на природі.Більше статей автора